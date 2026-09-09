Hombre le confesó a su jefe el feminicidio y este halló el cadáver en Copacabana, Antioquia

Investigan un nuevo caso de feminicidio en Antioquia, en esta ocasión en Copacabana: un hombre le contó a su jefe del crimen y está halló el cadáver.

Las autoridades investigan el presunto feminicidio de Sandra Milena Sánchez Álvarez, de 46 años, ocurrido en la vereda Cabuyal, sector La Pola, del municipio de Copacabana, Antioquia.

Los hechos se habrían registrado el pasado 7 de septiembre, aunque aún no se ha establecido la hora exacta. La mujer fue encontrada sin vida en la habitación principal de una residencia ubicada en el tercer piso de las instalaciones de la empresa Plastic Futuro, donde, según el reporte preliminar, residía junto con su pareja sentimental.

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, un hombre, identificado como Juan Guillermo Dueñez Restrepo, habría manifestado a un amigo, que era su jefe, que presuntamente había matado a su compañera sentimental y que ella se encontraba sin vida en la residencia.



Tras conocer esta información, el amigo se dirigió hasta el lugar y encontró a Sandra Milena tendida sobre la cama, sin signos vitales y con múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo. De inmediato se dio aviso a las autoridades.

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El informe preliminar señala que se trató de una muerte violenta y establece como causa de muerte los golpes. Las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver en el mismo lugar donde fue encontrado.

Por lo pronto, Juan Guillermo Dueñez Restrepo figura como indiciado dentro del proceso y es señalado presuntamente como responsable del crimen.