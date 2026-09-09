Alcalde de Santa Rosa de Osos aseguró que seguirá en funciones pese a amenazas de disidencias

Luego de que se conocieran las amenazas contra los alcaldes de Gómez Plata, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos por parte del Frente 36 de las disidencias de alias ‘Calarcá', los mandatarios comenzaron a hablar y rechazaron la situación por la que atraviesan en el Norte antioqueño.

Bernardo Molina, alcalde de Santa Rosa de Osos, aseguró en Noticias Caracol que lo que han sabido es que comenzó a circular un panfleto en donde se menciona los nombres de los tres mandatarios, amenaza que está siendo estudiada por parte de las autoridades.

"La amenaza fue un panfleto. Es una amenaza de carácter general, es una amenaza que dice que somos objetivos militares, porque no los dejamos extorsionar ni asesinar a la gente, porque estamos recuperando la seguridad de Santa Rosa. Esa es la amenaza que tenemos", sostuvo el mandatario.

Tras conocerse este hecho, la Gobernación de Antioquia envió un oficio al ministro de Defensa, Jorge Mora, en donde se expresó la preocupación por las amenazas de las disidencias de alias 'Calarcá' que puso en riesgo la integridad de los tres alcaldes.



Molina aseguró que a pesar de las intimidaciones, sigue en Santa Rosa de Osos y aseguró que no se puede ceder un solo metro a los grupos delincuenciales con injerencia en las zonas rurales del Norte del departamento.

"Estoy despachando desde Santa Rosa, desde la Alcaldía. Yo pienso de que nosotros no podemos, pase lo que pasare, abandonar nuestro sitio de trabajo y, pues, yo sé que ellos están en este momento acorralados, están en una situación muy difícil", añadió Molina.

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Se espera una respuesta rápida del Gobierno nacional y que con ello llegue un refuerzo operacional, sobretodo en los corredores y zonas alejadas en donde los grupos delincuenciales se disputan las economías ilícitas.