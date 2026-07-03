Ejército capturó a dos miembros del grupo criminal Los Chatas en Antioquia 

El Gaula Militar Valle de Aburrá capturó a dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Chatas en el municipio de Santa Rosa de Osos en Antioquia.

Durante el procedimiento se incautaron estupefacientes y armas de fuego.

La detención se realizó mediante una operación de registro y allanamiento en una propiedad situada en la vereda DosQuebradas.

En el lugar, las autoridades decomisaron dos pistolas, tres proveedores para pistola, una subametralladora Mini Uzi con su respectivo proveedor, un supresor de sonido para pistola y siete radios de comunicación con cargadores.



Asimismo, fueron halladas 321 papeletas de pasta base de coca, 92 dosis adicionales de esta sustancia listas para su comercialización, 12 empaques con cigarrillos de marihuana y cinco teléfonos celulares.

Según el Ejército Nacional, esta operación impactó las capacidades logísticas y criminales de la organización delictiva, disminuyendo su poder de armamento y bloqueando la comercialización de drogas ilegales.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Publicidad

Los elementos incautados forman parte del proceso de judicialización en curso.