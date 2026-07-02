Dos hospitales en sur del Valle de Aburrá con problemas por falta de pago de EPS

Sigue la crisis de la salud en Antioquia. Dos centros asistenciales en los municipios de Caldas y La Estrella, al sur del Valle de Aburrá, anunciaron problemas para la prestación de los servicios primarios y vitales por falta de recursos y millonarias sumas que les adeudan.

El primer caso tiene que ver con el Hospital San Vicente de Paul en el municipio de Caldas, en cuyas instalaciones se dejaron de prestar los servicios de cirugía, así lo anunció el Sindicato de Cirujanos de Colombia, tras terminar el contrato sindical que tenían con el hospital.

La razón principal que expusieron es la situación financiera: el hospital acumula una deuda superior a los $800 millones por servicios ya prestados, con deudas pendientes desde la vigencia 2025.

Sin embargo, el sindicato aseguró que garantizarán el seguimiento y las revisiones postquirúrgicas de los pacientes ya intervenidos por los especialistas durante la vigencia del contrato.



El segundo caso sucede en el hospital del municipio de La Estrella, ya que pese a una tutela impuesta a ese centro asistencial para impedir el cierre de servicios en los centros de salud de La Tablaza y Pueblo Viejo, su administración solicitó en las últimas horas ayuda a la alcaldía del municipio y la habilitación de una mesa conjunta de trabajo para buscar soluciones.

"Tenemos toda la disposición para resolver cualquier malentendido y que lleguemos a acuerdos con esta dependencia del municipio. Llegamos a acuerdos con la Secretaría Departamental de Salud que por ahora, a pesar de no haber encontrado la manera financiera de no cerrar los servicios, no se hará ningún tipo de cierre porque prima el bien mayor”, aseguró.

El Hospital de La Estrella solicita el pago de al menos $7.000 millones que le adeuda las EPS, en su mayoría Nueva EPS y Savia Salud. Tanto en La Tablaza como en Pueblo Viejo se atienden alrededor de 11.000 usuarios.