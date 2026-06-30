No fue solo la FLA: Supersalud realiza auditoria al sistema de salud de Antioquia y Medellín

Tras la polémica auditoría de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia, que provocó la recusación por parte de la FLA y las posteriores denuncias de la Supersalud por supuestamente impedir los procesos de control y vigilancia, se conocen otras visitas más en el departamento.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó en su cuenta de X que sobre las 9:30 de la mañana llegó la Supersalud a las instalaciones de la Alcaldía con el fin de hacer vigilancia del sistema de salud de la ciudad, situación que causó malestar en el mandatario que señaló al superintendente Daniel Quintero.

“El jefe de la banda, hoy imputado por corrupción, junto con sus aliados, incluyendo al que se robó la caja menor, ahora pretende venir a 'vigilar' los recursos de la salud de nuestra ciudad. El resultado es conocido por todos: 650 hallazgos, 2 personas en la cárcel, 55 imputados y 4 principios de oportunidad”, indicó Gutiérrez.

Sin embargo, allí no paró la polémica porque el alcalde de Medellín manifestó que, “no vamos a permitir que vuelvan a Medellín a meter las manos en los recursos de la gente”, por lo que se presentó una recusación, ya que la Supersalud, “no tienen la idoneidad ni las garantías de imparcialidad que la ciudad merece”.



A la espera que haya respuesta por parte del Ministerio de Salud, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también manifestó en su cuenta de X que la Superintendencia de Salud también llegó a la Secretaría de Salud Departamental y hará funciones de control entre el 30 de junio y hasta el 3 de julio. La auditoría a nivel regional estará a cargo de 11 personas que representarán a la Supersalud.