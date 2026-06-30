Escala la disputa entre la Supersalud y la FLA con denuncia ante la Fiscalía

La Superintendencia Nacional de Salud presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), luego de que, según la entidad, se impidiera la reanudación de una auditoría que hacía parte de sus funciones de inspección, vigilancia y control.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, aseguró que la inspección no fue una decisión improvisada, sino que estaba priorizada desde hacía más de un año.

Además, afirmó que no entendía por qué esa diligencia no se había realizado antes, pese a estar programada, y explicó que desde su llegada a la entidad se reactivaron los procesos de inspección y vigilancia, con más de 750 auditorías adelantadas en distintas regiones del país.

Denuncia penal a directivos de la FLA por obstrucción a las tareas de auditoría ordenadas por la Superintendencia



1. La Superintendencia Nacional de Salud promovió una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra los directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes… — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) June 30, 2026

De acuerdo con la Supersalud, el equipo auditor se presentó el pasado 26 de junio en las instalaciones de la FLA para reanudar la diligencia ordenada mediante un acto administrativo. Sin embargo, la entidad vigilada no permitió el ingreso ni la continuidad de la auditoría.



Quintero calificó la situación como un hecho sin precedentes y aseguró que es la primera vez que un sujeto vigilado se niega a permitir el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia.

El funcionario explicó que antes de intentar reanudar la diligencia fue necesario resolver la recusación presentada por la FLA en su contra y contra el superintendente delegado para Entidades Territoriales, Juan David Duque García. Esa solicitud fue rechazada por el Ministerio de Salud, que concluyó que no existían causales para comprometer la imparcialidad de los funcionarios, por lo que la auditoría podía continuar.

Tras esa decisión, la Superintendencia intentó retomar la inspección, pero, según la entidad, nuevamente encontró la negativa de la FLA para permitir el desarrollo de la diligencia. Por estos hechos, además de la denuncia penal ante la Fiscalía, la Supersalud puso el caso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y anunció que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.

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La controversia se da en medio de las actuaciones de inspección y vigilancia que adelanta la Superintendencia sobre la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, cuyas rentas tienen incidencia en la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.