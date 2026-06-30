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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A prisión fisioterapeuta señalada de causar graves lesiones con procedimientos estéticos ilegales

A prisión fisioterapeuta señalada de causar graves lesiones con procedimientos estéticos ilegales

Como consecuencia de estos procedimientos, las tres víctimas requirieron atención médica y presentaron secuelas permanentes.

Captura de pantalla.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Tathiana María Muñoz Muñoz, fisioterapeuta investigada por presuntamente causar lesiones a tres personas mediante la práctica de procedimientos estéticos irregulares en Medellín. La decisión fue adoptada dentro del proceso que adelanta la Fiscalía por hechos ocurridos entre julio y agosto de 2024.

De acuerdo con la investigación, un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento de comercio que funcionaba en un inmueble del barrio Belén, donde la hoy procesada les habría aplicado inyecciones en diferentes partes del cuerpo con una sustancia promocionada como quemador de grasa. Sin embargo, el producto utilizado no contaba con registro sanitario expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Como consecuencia de estos procedimientos, las tres víctimas requirieron atención médica y presentaron secuelas permanentes. Según la Fiscalía, las afectaciones incluyen deformidades y perturbaciones funcionales derivadas de la aplicación de la sustancia.

La captura de Muñoz Muñoz fue realizada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y de la Secretaría de Salud de Medellín, durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada en Medellín.

En ese procedimiento, las autoridades establecieron que en el inmueble presuntamente se realizaban procedimientos estéticos invasivos sin contar con los permisos administrativos y sanitarios exigidos por la normatividad vigente.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Medellín imputó a la fisioterapeuta los delitos de lesiones personales dolosas y fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.

Durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

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