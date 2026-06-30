En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Extinción de dominio a bienes de red de tráfico de migrantes por $29.000 millones: así delinquían

Extinción de dominio a bienes de red de tráfico de migrantes por $29.000 millones: así delinquían

La investigación apunta a una estructura que habría movilizado clandestinamente a cientos de miles de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá utilizando embarcaciones, vehículos y empresas fachada para ocultar las ganancias del negocio ilegal.

Red de tráfico de migrantes.
Policía.
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

Una ofensiva contra las finanzas del tráfico de migrantes llevó a la ocupación por parte de la Fiscalía de 47 bienes que, según las autoridades, habrían estado al servicio de una red dedicada al traslado clandestino de extranjeros desde las costas del Golfo de Urabá hacia países de Centroamérica.

La medida recayó sobre un patrimonio valorado preliminarmente en 29.106 millones de pesos y compuesto por ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones presuntamente utilizadas para garantizar el tránsito irregular de migrantes por una de las rutas más utilizadas hacia el norte del continente.

Red de tráfico de migrantes 1.
Policía.

De acuerdo con la investigación, la organización criminal no solo habría coordinado el transporte marítimo de ciudadanos extranjeros, sino que también habría utilizado parte de sus propiedades y empresas para ocultar, administrar y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos por esta actividad ilícita.

Los elementos probatorios recopilados durante el proceso indican que la red habría facilitado el traslado irregular de al menos 800.000 ciudadanos provenientes de países como Afghanistan, Iraq, Saudi Arabia, Haiti, Venezuela, Costa Rica y China, entre otros, quienes buscaban llegar a territorio centroamericano para continuar su recorrido hacia Norteamérica.

Red de tráfico de migrantes 2.
Policía.

Las diligencias de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión fueron ejecutadas de manera simultánea por funcionarios de la Fiscalía y unidades de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol en las ciudades de Medellín, Apartadó, Necoclí, Unguía y Quibdó.

Puede leer:

Presos.
Nación

Colombianos presos en Venezuela piden apoyo del Gobierno tras el doble terremoto

Ejército Nacional
Santanderes

Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones del ELN en Norte de Santander

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Tráfico de inmigrantes

Publicidad

Publicidad

Publicidad