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Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones del ELN en Norte de Santander

El soldado José Mariano Dumaza Conchave fue asesinado mientras participaba en operaciones de control territorial.

Ejército Nacional
Ejército Nacional
Foto: AFP
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

Un soldado profesional murió y otros cuatro militares resultaron heridos tras un ataque con drones cargados con explosivos contra tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, en la región del Catatumbo.

De acuerdo con el Comando de la Fuerza de Tarea Vulcano, unidad adscrita a la Segunda División del Ejército, el ataque ocurrió mientras soldados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 adelantaban operaciones militares orientadas al control territorial y la protección de la población civil.

Según la institución, integrantes del ELN utilizaron aeronaves no tripuladas modificadas para transportar y detonar artefactos explosivos sobre las tropas desplegadas en el sector.

Como consecuencia del ataque fue asesinado el soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo de Alto Baudó, Chocó, quien llevaba nueve años de servicio en el Ejército Nacional. Además, cuatro militares resultaron heridos y fueron evacuados a la ciudad de Cúcuta con apoyo de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército y de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, donde reciben atención médica especializada.

Un soldado muerto y cuatro heridos dejó ataque con drones del ELN.png

Tras los hechos, las autoridades declararon máxima alerta en esta zona del departamento mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, condenó lo ocurrido a través de su cuenta en X y responsabilizó al ELN del atentado.

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"Condeno el cobarde ataque terrorista del GAO ELN en El Tarra, Norte de Santander, en el que fue asesinado nuestro soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave, oriundo del Alto Baudó, Chocó y quien tenía nueve años al servicio del Ejército Nacional", escribió el alto oficial.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia, compañeros y allegados del uniformado, al destacar que su sacrificio representa el compromiso de los integrantes de las Fuerzas Militares con la seguridad del país.

En un comunicado, el Ejército rechazó el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de grupos armados ilegales, al considerar que esta modalidad constituye una práctica que infringe el derecho internacional humanitario y pone en riesgo tanto a los miembros de la Fuerza Pública como a la población civil.

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La institución informó que activó los protocolos de acompañamiento para la familia del soldado fallecido y reiteró que continuará desarrollando operaciones militares contra las estructuras del ELN que operan en el Catatumbo, una de las regiones más afectadas por la confrontación armada en el país.

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