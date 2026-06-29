Colombianos presos en Venezuela piden apoyo del Gobierno tras el doble terremoto

Tras el doble terremoto registrado en Venezuela, un grupo de colombianos detenidos en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, pidió ayuda al Gobierno colombiano y a organismos internacionales al advertir riesgos por el estado de la infraestructura del penal.

Los detenidos señalaron que las estructuras presentan grietas y daños, y expresaron temor por posibles nuevos movimientos sísmicos.

Aunque El Rodeo I está ubicado en las afueras de Caracas, cerca de Guatire, y no en la zona del epicentro de los sismos, los detenidos insistieron en su llamado para que se revisen sus condiciones y se gestionen medidas que permitan su retorno.

Terremoto en Caracas Foto suministrada

Carlos Alberto Cañas, colombiano detenido desde el 30 de septiembre de 2024, aseguró que él y otros colombianos permanecen privados de la libertad sin que se les haya formulado cargos, sin acceso al derecho de defensa y con limitaciones para comunicarse con sus familias. “Estamos retenidos sin cargos, sin derecho a un abogado y sin derecho a una defensa”, afirmó durante una llamada difundida por familiares.



Las familias indican que al menos 12 colombianos fueron capturados por acusaciones relacionadas con terrorismo, conspiración, espionaje, paramilitarismo o desestabilización, señalamientos hechos por el gobierno de Nicolás Maduro. Según los familiares, hasta ahora no se han presentado pruebas públicas sobre varios de esos casos y denuncian falta de debido proceso e incomunicación.

Jorge Cañas, hermano de Carlos Alberto Cañas, afirmó que la situación se agravó tras reportes de disturbios dentro del penal y señaló que los familiares enfrentan dificultades para obtener información oficial. “Liberaron a los venezolanos y no a los colombianos. Nos dicen que el caso de los colombianos ya es un problema diplomático”, manifestó.