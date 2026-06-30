Sin mediar palabra, jóvenes en moto dispararon contra grupo de personas en Bucaramanga

Una balacera alteró la tranquilidad del centro de Bucaramanga durante el fin de semana, luego de que dos hombres en motocicleta dispararon contra un grupo de ciudadanos que permanecían en un andén. La situación, que quedó grabada en videos de cámaras de seguridad, se registró inicialmente en el sector de la calle 30 con carrera 18, en el barrio Centenario, y posteriormente desencadenó un inmediato despliegue de las autoridades que bloqueó las principales vías de escape de la zona.

Tras recibir la alerta de los disparos a través de la central de radio, las patrullas del cuadrante activaron un riguroso “plan candado”. Gracias a las descripciones exactas de la motocicleta negra y de los sospechosos, los uniformados lograron cortarles el paso a pocas cuadras del lugar del ataque, interceptándolos exactamente en la carrera 15 con calle 30, en pleno sector centro.

Durante el procedimiento de intercepción y requisa, los agentes capturaron en flagrancia a dos jóvenes de 22 y 23 años. Al revisar sus pertenencias, las autoridades hallaron en poder de uno de ellos una pistola traumática. Sin embargo, el detalle que encendió las alarmas de los investigadores fue que el arma contaba con un cartucho calibre 9 milímetros modificado artesanalmente con plomo, una alteración diseñada exclusivamente para incrementar su poder letal y causar un daño severo.

Momento en el que dos jóvenes de 22 y 23 años disparan sin mediar palabras contra tres hombres en el centro de Bucaramanga. Gracias a las cámaras de seguridad, los delincuentes fueron capturados por la Policía #MañanasBlu pic.twitter.com/2iVu353O0A — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) June 30, 2026

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó la efectividad del operativo de persecución y destacó que la interceptación se logró apenas unos minutos después de reportarse los disparos, lo que impidió que se presentaran personas heridas o consecuencias fatales.



Tanto la motocicleta utilizada para la comisión del delito como el arma de fuego modificada fueron incautadas y presentadas como evidencia física del caso. Por su parte, los dos detenidos fueron trasladados de inmediato y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las próximas horas, un juez de control de garantías será el encargado de trazar su situación jurídica por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.