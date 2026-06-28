Ciudadano británico señalado por feminicidio de Natalia Villalba fue entregado a la Fiscalía

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación materializaron la orden de captura contra el ciudadano británico Foster Martinson, señalado como presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba, de 36 años, ocurrido el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio Chicó, en el norte de Bogotá.

El extranjero fue expulsado de territorio ecuatoriano luego de ser aprehendido en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. A su llegada al Aeropuerto Internacional El Dorado fue recibido por funcionarios de Migración Colombia, quienes realizaron los procedimientos de control migratorio e identificación antes de ponerlo a disposición del CTI para continuar con el proceso de judicialización.

La ubicación del ciudadano fue posible gracias a un trabajo articulado entre Migración Colombia, el CTI de la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, Migración Ecuador, el Ministerio del Interior de Ecuador, la Policía Nacional de Ecuador e Interpol Ecuador.

De acuerdo con la autoridad migratoria, el ciudadano había salido de Colombia por el Puesto de Control Migratorio de Rumichaca con destino a Ecuador. El análisis de los registros migratorios y el intercambio oportuno de información permitieron establecer su ubicación en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, cuando adelantaba los trámites para abordar un vuelo con destino a Londres.

La Fiscalía General de la Nación informó que un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentará a Foster Martinson ante un juez de control de garantías, donde le imputará los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Posteriormente, el juez definirá su situación jurídica.

