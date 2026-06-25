“Se quieren meter y fastidiar”: Andrés Julián Rendón por visita de Supersalud a la FLA en Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a la visita relámpago de la Superintendencia de Salud a la Fábrica de Licores de Antioquia, asegurando que "se quieren meter y fastidiar" a la empresa antioqueña. El mandatario señaló, además, que durante la visita pidieron actas de comités de contratación.

La Superintendencia Nacional de Salud realizó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia de manera repentina y dicho procedimiento generó todo tipo de controversia debido a que se efectuó un día después de las elecciones y fue autorizado por un funcionario cercano a Daniel Quintero.

De acuerdo con la información conocida, la orden fue aprobada por Juan David Duque, actual delegado de Protección al Usuario de la Supersalud y exsecretario privado de Daniel Quintero, hecho que no pasó desapercibido por diferentes autoridades que criticaron la actuación.

Por ejemplo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que le parece extraño que la visita se haya hecho en los territorios donde se ha mostrado discrepancias con el Gobierno nacional.



“Y aquí están pidiendo actas de junta, eh actas de comités de contratación. Es decir, claramente se quieren meter y fastidiar porque aquí no pegó el comunismo. Yo me pregunto…()...¿por qué se concentraron sólo en aquellas gobernaciones donde ha habido claramente discrepancia frente a lo que se hace del gobierno nacional?”, aseguró el mandatario regional.

Por su parte, la Supersalud aseguró que la visita a la FLA hace parte de las labores ordinarias de inspección, vigilancia y control que adelanta la entidad sobre los organismos bajo su supervisión y que se van a adelantar en otras fábricas de licores en el país.

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A pesar de la polémica y los señalamientos de Rendón, hasta el momento, la Supersalud no ha informado sobre hallazgos derivados de la visita realizada a la licorera antioqueña.