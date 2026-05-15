Concesión minera a compañía china desata nueva polémica entre Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón

Una nueva controversia política se desató entre el presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por cuenta de la entrega de títulos mineros que comprometen 9.832 hectáreas para explotación de oro a una multinacional china en el occidente del departamento.

La discusión comenzó porque el gobernador Rendón cuestionó lo que calificó como una contradicción entre el discurso del presidente y las decisiones de su administración, advirtiendo que municipios como Buriticá, Giraldo y Cañasgordas quedarían sin áreas disponibles para procesos de formalización de minería local, mientras que a su juicio empresas legalmente constituidas y colombianas tienen aprobadas áreas menos extensas.

El mandatario llamó “discurso de balcón el de Petro” y cuestionó que la decisión se conociera a pocos días de las elecciones a la presidencia.

"Mineros S.A. tiene solo habilitados 1.000 hectáreas para explotar minería de oro básicamente en el Bajo Cauca, y él le acaba de entregar a una multinacional china, le acaba de entregar 10.000 hectáreas entre Buriticá, a Cañasgordas y Giraldo. Por dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la coherencia de él?", cuestionó el mandatario regional.



En respuesta, el presidente Petro aseguró en su cuenta de X que “la entrega de esos títulos los hizo la misma Gobernación de Antioquia en tiempo pasado”, rechazando así las acusaciones del gobernador.

Sin embargo, el mandatario paisa replicó nuevamente y elevó el tono del debate, asegurando no solo que “primero cae un mentiroso que un cojo”, sino que fue durante el actual Gobierno cuando se aprobaron esos títulos mineros y afirmó que desde 2023 el Gobierno Nacional retiró al departamento la delegación minera, por lo que el ente departamental no tiene capacidad de decisión sobre esos procesos.

Además, cuestionó que mientras se autorizan nuevas concesiones mineras, los pequeños mineros continúan esperando la prometida formalización por parte del Gobierno nacional.