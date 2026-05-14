Joven cumple 22 días desaparecido en Sabaneta, Antioquia; familia pide respuestas

Juan José Taborda de 21 años se comunicó por última vez con su familia el pasado 22 de abril cuando llamó a su mamá, Yaneth Arroyave, para decirle que estaba muy contento porque el 1 de mayo iría hasta el municipio de Andes a visitar, no obstante, nunca más se supo del joven.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que Juan José no llegó a su trabajo en el municipio de Sabaneta, lo que prendió las alarmas de su jefe que llamó a Yaneth para preguntarle por el joven del que hasta hoy se desconoce su paradero.

Yaneth Arrovaye habló con Blu Radio e indicó que ya pasaron 22 días y que aún ninguna autoridad le da respuesta sobre el joven de 21 años del que no se tiene información alguna.

"No tenemos ninguna noticia de él, ningún rastro. Ya la denuncia está en la Fiscalía General de la Nación y en el CTI no hemos tenido ningún ningún apoyo de ellos, porque ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de de vida de mi hijo, no tenemos ninguna noticia", aseguró la madre del joven.



La familia de Juan José aseguró que otro de los aspectos que les llama la atención es que la moto del joven tampoco ha aparecido, por lo que no descartan que se haya tratado de un robo, situación que es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Finalmente, la madre del joven aseguró que el 27 de abril recibió un mensaje desde el perfil de Facebook de Juan José pero que nunca recibió más respuestas, hecho que ya está en conocimiento de las autoridades y hace parte del recaudo para tratar de dar con el paradero del hombre oriundo del Suroeste antioqueño.