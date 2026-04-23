Deudas de EPS tienen afectada la red de salud de Sabaneta; no descartan alerta hospitalaria

No es solo en Medellín: Sabaneta alzó la mano con deudas de las EPS que asfixian al hospital Venancio Díaz, por más de 20.000 millones de pesos. El alcalde Alder Cruz manifestó que no se descarta declarar alerta hospitalaria ante la situación.

Como un efecto dominó se siguen expandiendo los problemas del sistema de salud en Colombia en los municipios de Antioquia. Tras varios hechos recientes, en las últimas horas se sumó la alerta del alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, sobre la grave crisis financiera que enfrenta el hospital municipal Venancio Díaz, donde como pueden han venido cubriendo los gastos, mientras las deudas de las EPS superan los 21.000 millones de pesos.

Según explicó, recientemente se destinaron por parte de la Alcaldía apenas una tercera parte de los recursos necesarios para cubrir gastos como nómina y funcionamiento administrativo, que se estima tienen un costo mensual que asciende a cerca de 3.000 millones de pesos.

El mandatario señaló que, pese a los esfuerzos por ampliar la oferta de servicios con nuevas especialidades como psiquiatría y nutrición, la situación sigue siendo insostenible debido a la falta de pagos por parte de las EPS. “Vendemos servicios, pero no nos pagan”, dijo.



Cruz indicó que el municipio ha tenido que redistribuir recursos de sectores como educación, deporte e infraestructura para mantener el hospital en funcionamiento. Además, advirtió que el cierre de instituciones hospitalarias en Medellín ha incrementado la demanda en el sur del Valle de Aburrá, saturando aún más la capacidad local.

“Llegó el Gobierno Nacional a terminar de acabar con el sistema. Cuando nosotros pensamos que iban a nombrar a alguien para darle solución, ya vieron ustedes lo que pasó. Tenemos a nuestros médicos reventados, tenemos a nuestras enfermeras reventadas, dobladas de turno. Nosotros haciendo un esfuerzo muy grande para poder pagarle sus sueldos y yo quiero que entienda a nuestro a los alcaldes, ¿cómo hacemos? Eso es como tener una tienda, vender todo fiado y que no le paguen”; afirmó.

La situación también se viene registrando en municipios como Apartadó, donde ante las deudas millonarias de la Nueva EPS con la Clínica La Chinita, que superan los 15.000 millones de pesos, afectando a 53.000 afiliados, restringieron los servicios a esos usuarios. La misma situación se replicó en el Hospital Alma Máter y la Clínica Cardio Vid de Medellín.

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A la fecha, todas las EPS le adeudan 2.1 billones de pesos a los hospitales públicos, de los cuales 445.000 millones corresponden a la Nueva EPS. Datos de la Gobernación indican que contando a los privados, la cartera asciende a 5,9 billones de pesos, agravando la crisis en la prestación de servicios.

Según indicó recientemente el alcalde Federico Gutiérrez solo al Hospital General de Medellín, las EPS intervenidas por el Gobierno nacional le deben más de $173.000 millones: Savia Salud $145.000 millones, el ADRES $22.900 millones y Nueva EPS $15.000 millones.