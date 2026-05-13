Capturan a hombre que habría intentado explotar sexualmente a menores de edad en Sabaneta

En un operativo adelantado en el sector San Remo, en el municipio de Sabaneta, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a un hombre señalado de presuntamente incurrir en el delito de demanda de explotación sexual comercial de menores de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se conocieron luego de que la central de radio alertara sobre un ciudadano que, al parecer, intentaba abordar a varias menores de edad desde un vehículo particular con propósito de explotación sexual.

Según indicaron las autoridades, durante el procedimiento se estableció que el hombre presuntamente habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero. Ante esta situación, los policías procedieron de inmediato con la captura del sospechoso.

El teniente coronel Darwin Arango, comandante del Distrito de Policía N. 7, explicó que también se activó la ruta de protección para garantizar la atención y el restablecimiento de derechos de los menores involucrados.



"Intentaba abordar a menores de edad desde un vehículo particular, quien habría realizado propuestas de carácter sexual a cambio de dinero y otras conductas relacionadas con la posible producción de contenido sexual", indicó el uniformado.

Por su parte, las autoridades de tránsito del municipio de Sabaneta realizaron la inmovilización del vehículo que habría sido utilizado durante los hechos investigados.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea de emergencia 123, con el fin de facilitar la reacción inmediata de las autoridades y prevenir este tipo de delitos.