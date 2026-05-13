Capturan en aeropuerto de Cartagena a una pareja que quería sacar del país a tres monos

Una gran sorpresa se llevaron las uniformados de la Policía que realizan los controles en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, cuando descubrieron lo que llevaban escondido en sus partes íntimas un hombre y una mujer que pretendían salir del país con destino a República Dominicana.

La pareja escondió bajo su ropa dos monos cariblancos (Cebus albifrons) y un mono aullador (Alouatta seniculus), que iban ser comercializadas en el país caribeño. De acuerdo a las autoridades, estas especies están valoradas en este tipo de mercado ilegales en más de 26 millones de pesos.

“Las especies, que se encuentran en estado de conservación y son protegidas por la legislación ambiental colombiana, eran transportadas adheridas a las partes íntimas de los capturados, lo que evidencia una práctica cruel y violatoria de los derechos de los animales, además de constituir un grave atentado contra la biodiversidad nacional”, explicó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Gelver Yecid Peña.

Tras ser recuperados, la Policía confirmó que los primates quedaron bajo custodia de la autoridad ambiental de Cartagena, entidad encargada de su valoración y proceso de recuperación. Desafortunadamente, por las condiciones en las que eran transportados los primates, el mono aullador no logró sobrevivir.



El oficial, a su vez, explicó que los capturados son una mujer y un hombre, de 27 y 26 años, respectivamente, que llegaron a la ciudad provenientes de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar.

“Los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de especies silvestres se castigan con prisión y multas a quien explote, trafique o aproveche especies fáunicas, forestales o biológicas sin autorización”, agregó el comandante de la Policía en Cartagena.

Los capturados podrían enfrentar penas que van entre 60 y 135 meses.