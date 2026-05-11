Más de 50.000 usuarios al día se verán afectados por racionamientos de agua esta semana en Cartagena

En medio de la crítica situación que atraviesan varias comunidades, especialmente del sur y suroccidente de Cartagena, por las constantes fallas en el servicio de agua, la empresa Aguas de Cartagena puso en marcha un plan de contingencia con el que, señala, busca abastecer los sectores más afectados.

Se trata de un racionamiento de agua programado que inició este lunes 11 de mayo y se extenderá hasta el próximo sábado 16.

Los racionamientos, según explica Aguas de Cartagena, se realizarán para abastecer a las comunidades donde hay ausencia total del servicio, bajas presiones e intermitencias, y serán de 10 horas cada día, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

El gerente general de Aguas de Cartagena, Jhon Montoya, explicó que las plantas que abastecen la ciudad están potabilizando 10 mil metros cúbicos de agua menos al día, lo que ha generado desabastecimiento en algunos sectores.



“Hay una presencia de algas en el sistema lagunar que ha hecho que el proceso de potabilización se reduzca, dado que el lavado de filtros y sedimentadores se tiene que hacer en periodos más cortos, y al hacerlo en periodos más cortos, pues el agua que podemos producir es menor. Es decir, antes de estos eventos podíamos producir 252 mil metros cúbicos diarios; hoy estamos produciendo 10 mil metros cúbicos menos. Esos 10.000 metros son los que han venido impactando y han generado molestias en algunas comunidades, y ahora lo que hacemos es una distribución equitativa, de tal manera que, mientras esta situación pasa, hacemos esa suspensión del servicio en diferentes sectores para que la comunidad se pueda programar y pueda almacenar el preciado líquido mientras se retoma el servicio”, detalló Montoya.

Asimismo, el gerente de Aguas de Cartagena explicó que factores como el incremento de conexiones ilegales y el aumento en la demanda del servicio por la “ola de calor” también agudizan la situación.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a realizar un uso responsable del servicio y a evitar el almacenamiento innecesario de agua en los sectores no programados, ya que el sobreconsumo incrementa la demanda, afectando la continuidad y estabilidad del servicio en la ciudad”, indicaron.

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Se estima que esta medida afectará cada día a más de 50 mil usuarios, equivalentes al 15 % de los barrios de la ciudad.