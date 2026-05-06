Ni Cartagena ni Medellín, esta es la ciudad más acogedora de Colombia en 2026

El turismo en Colombia ha tenido un crecimiento importante y productivo, según cifras oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de hecho, en 2025, se movilizaron más de 37 millones de pasajeros en vuelos regulares, lo que equivale a un crecimiento del 2 % frente al mismo periodo de 2024 y del 18,6 % frente a 2023, por eso, el crecimiento en las ciudades ha sido significativo.

No solo para los colombianos, sino que los extranjeros han tomado algunas ciudades de Colombia como sus ‘favoritas’ y han expresado sus experiencias desde las más divertidas o con mayor oferta turística; no obstante, según Booking.com, ahora los viajeros también prestan atención a otros detalles y ha crecido las necesidades un trato cercano y hospitalario que los haga sentir acogidos a donde van, por eso, presentaron cinco ciudades elegidas como “las más acogedoras” de todo el país.



Esta es la ciudad más acogedora de Colombia, según Booking.com

De acuerdo con el Traveller Review Awards 2026, Booking presentó a Villa de Leyva como la ciudad más acogedora en Colombia, superando otros grandes destinos, incluso unos más comerciales y famosos como Cartegena, Medellín, San Andrés, entre otros.

“Ubicada en la región más acogedora del país por tercer año consecutivo, Villa de Leyva se consolida como uno de los destinos más emblemáticos de Colombia. Sus calles empedradas, arquitectura colonial y ambiente tranquilo crean el escenario perfecto para una experiencia donde la hospitalidad se percibe en cada detalle. Aquí, los viajeros encuentran no solo historia y paisajes, sino también un servicio cercano que invita a quedarse”, explicaron del por qué la elección en esta ciudad.

Villa de Leyva // Foto: Alcaldía de Villa de Leyva

¿Qué actividades hay en Villa de Leyva?

Caminar por la Plaza Mayor y perderse por las calles coloniales de Villa de Leyva Main Square, especialmente al atardecer.

y perderse por las calles coloniales de Villa de Leyva Main Square, especialmente al atardecer. Visitar la famosa The Fossil Community Museum y conocer restos prehistóricos de la región.

conocer restos prehistóricos de la región. Ir a los Pozos Azules para fotos y caminatas en medio del paisaje boyacense.

para fotos y caminatas en medio del paisaje boyacense. Hacer plan de viñedo y cata de vino en V iñedo Umaña Dajud o Vineyard Ain Karim.

Tomarse un café y postre en Fuente de Café o El Café Jardín.

Conocer la icónica Casa Terracota, una de las atracciones más famosas del pueblo.

una de las atracciones más famosas del pueblo. Hacer senderismo o una escapada natural cerca de La Periquera y los alrededores de Villa de Leyva.

los alrededores de Villa de Leyva. Terminar la noche con vino o cocteles en Dolce Vid - Wine Bar.

¿Dónde queda Villa de Leyva?



¿Cuáles son las ciudades más acogedoras de Colombia?