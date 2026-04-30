Uber revoluciona el turismo con su nueva función para reservar hoteles: "todo en uno"

El mundo del turismo está viviendo una transformación sin precedentes hacia la simplificación. Lo que comenzó como una plataforma para solicitar vehículos de transporte con conductor (VTC), hoy se consolida como una herramienta indispensable para el viajero moderno. En una reciente presentación en Nueva York, Uber ha anunciado oficialmente su nueva función para reservar habitaciones de hotel directamente desde su aplicación móvil.

Esta evolución no es casualidad, sino parte de una tendencia global hacia las denominadas "aplicaciones todo en uno". Como bien señaló su director general, Dara Khosrowshahi, la empresa ya no se define únicamente por los desplazamientos, sino que busca ser una solución integral para el usuario.

Uber anunció una actualización profunda en su servicio Uber Teens Foto: AFP

Una alianza estratégica con más de 700.000 opciones

Para dar este salto al sector hotelero, Uber ha establecido una colaboración estratégica con el gigante de los viajes Expedia. Gracias a esta unión, los usuarios tendrán acceso inmediato a una oferta que supera los 700.000 alojamientos en todo el mundo.

La experiencia de usuario promete ser intuitiva y familiar para quienes ya utilizan sitios de reservas tradicionales. La funcionalidad incluye un motor de búsqueda, mapas interactivos y diversos filtros que permiten seleccionar la estancia ideal según el precio, las comodidades o la puntuación media otorgada por otros huéspedes.



Del transporte a la estancia y más allá

Este movimiento es un paso lógico en la expansión de Uber, que ya en 2014 diversificó su negocio con Uber Eats para la entrega de comida, servicio que posteriormente se amplió a todo tipo de productos a domicilio.



Wifi en hoteles // Foto: suministrada

Pero los planes no se detienen en los hoteles tradicionales; la plataforma ya prevé la incorporación futura de alquileres a corto plazo a través de Vrbo, una aplicación similar a Airbnb.



El ecosistema de las "Súper Aplicaciones"

Uber no está sola en esta carrera por dominar el tiempo y las necesidades del consumidor. El panorama tecnológico muestra una competencia feroz: Airbnb, por ejemplo, comenzó a ofrecer servicios complementarios como peluqueros y masajistas a mediados de 2025.

Incluso fuera del ámbito estrictamente turístico, figuras como Elon Musk buscan transformar la red social X en una aplicación "todoterreno" que incluya servicios bancarios.

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Para el turista, este cambio significa menos aplicaciones instaladas en el teléfono y una mayor centralización de sus planes. Ahora, desde la misma pantalla donde solicitas el traslado al aeropuerto, podrás elegir dónde dormir, marcando el inicio de una nueva era en la planificación de viajes.