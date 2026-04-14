Uber anuncia drástico cambio de su operación en Colombia

Desde su llegada a Colombia, Uber transformó la movilidad en el país. El servicio ha generado un cambio en la ciudadanía, que confía en la aplicación y sus conductores para trasladarse en las principales ciudades, por lo que ahora una novedad daría un giro importante.

Y es que Uber anunció que será una plataforma de movilidad nacional, por lo que extenderá su operación a los 32 departamentos y más de 1.100 municipios en Colombia, lo que indica un giro estructural en su estrategia y marca un hito tras años de presencia en el país.

De acuerdo con lo señalado por la plataforma, se presentará una transformación en su modelo de negocio dentro del territorio nacional. Con el objetivo de seguir consolidándose como una red de transporte integral, la app dejará de centrarse solo en las 23 ciudades donde opera actualmente para que sus servicios lleguen a cada rincón del país, incluyendo poblaciones rurales y cabeceras municipales, donde el acceso es más complejo.

Hay un proyecto de ley que busca regular a estas plataformas como Uber, DiDi y más en Colombia Foto: AFP

Conductores ya pueden registrarse en Uber

Ante la ampliación, la plataforma informó que los conductores ya pueden registrarse en la aplicación, por lo que nuevos socios pueden vincularse en las regiones de la reciente apertura. Este proceso de inscripción es el primer paso con el que se busca garantizar la disponibilidad del servicio en los 1.100 municipios que integran la nueva red nacional de la empresa.

Ante ello, la expansión no solo amplía la cobertura geográfica, sino que además ofrece diversidad en las opciones de movilidad en el país y que se ajustarán a las realidades económicas locales, por lo que la transformación contará con:



Uber Taxi: integración directa de los conductores de transporte público amarillo.

integración directa de los conductores de transporte público amarillo. Uber Economy: opción de bajo costo diseñada para la movilidad diaria.

opción de bajo costo diseñada para la movilidad diaria. Uber Moto: alternativa ágil para facilitar traslados en zonas de alta congestión o caminos rurales.

Cuál es el impacto de la cobertura en los 32 departamentos

Con el arribo del servicio de Uber en los 32 departamentos, la plataforma busca reducir la brecha de conectividad en el transporte intermunicipal y local. Ahora, los conductores de cada municipio se podrán registrar; por lo tanto, la empresa apuesta por descentralizar el servicio, permitiendo que la tecnología sea una herramienta que genere ingresos para los colombianos y mejore la movilidad más allá de las ciudades capitales como Bogotá o Medellín.

