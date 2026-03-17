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Uber lanzará exclusivo servicio con inteligencia artificial para desafiar a Tesla, Google y más

La iniciativa utilizará la plataforma de conducción autónoma Nvidia Drive Hyperion junto con un nuevo modelo de inteligencia artificial.

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