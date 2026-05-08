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Asesinaron a un joven en medio de un robo en Cartagena: van 7 víctimas este año

Se trata de Neyder Arteaga Zurita, de 29 años, oriundo de San Bernardo de Viento.

Joven asesinado en Cartagena.
Joven asesinado en Cartagena.
Foto: suministrada.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 8 de may, 2026

La delincuencia cobró otra víctima en Cartagena. Neyder Arteaga Zurita, de 29 años, fue asesinado en medio de un asalto en el barrio Marbella, ubicado a pocos metros del centro histórico de la ciudad.

El joven, que trabajaba como técnico en una empresa de aires acondicionados, al parecer, fue abordado por dos sujetos que intentaban despojarlo de sus pertenencias y, en medio del forcejeo, estos lo habrían herido con arma blanca.

De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, el hecho se registró sobre las 9:30 de la noche del miércoles 6 de mayo y, pese a que el joven fue trasladado a un centro asistencial del barrio Torices, lamentablemente no fue posible salvarle la vida.

“La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación realizan pesquisas para dar con la identificación y captura de los responsables”, señalaron en su reporte.

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Según datos de la Policía, en lo corrido del año en Cartagena siete personas han sido asesinadas durante asaltos.

Precisamente, uno de los casos más sonados en la ciudad es el de Esilda Reyes Martínez, una mujer de 67 años que fue asesinada en el barrio San Fernando.

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La mujer fue asesinada por sus asaltantes el pasado mes de marzo, cuando estos buscaban arrebatarle el dinero que acababa de retirar de una entidad bancaria. La Policía ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información de alias 'El Mello', quien fue identificado como uno de los presuntos autores de este atroz crimen.

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