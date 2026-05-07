Vuelo Cartagena-Madrid aterrizó sin previo aviso en Venezuela: hay más de 200 pasajeros varados

Lo que debía ser durante este miércoles 6 de mayo un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, con una breve escala en Bogotá para más de 200 pasajeros de la aerolínea Plus Ultra, se convirtió en un desplazamiento incierto luego de que los viajeros fueran notificados de un cambio en el itinerario para aterrizar en Caracas, después de salir de El Dorado.

El cambio en el itinerario no tuvo más explicaciones, pero esto sería solo el inicio de una espera que parece no llegar a su fin 24 horas después de haber partido de Cartagena.

Según cuenta Vicky Carrasquilla, una de las viajeras afectadas, hacia las 11 de la noche llegaron al terminal aéreo de Maiquetía, en Caracas. Les pidieron que esperaran en sus puestos por casi tres horas, pero justo cuando el avión se disponía a arrancar fue detenido por una supuesta falla mecánica.

"El avión ya estaba rodando y depronto se detuvo y nos dijeron que nos debíamos bajar. Que iban a revisar la situación", comentó Vicky.



El descenso, ordenado hacia las 2 de la mañana, los llevó a ingresar en la zona de espera del aeropuerto donde ni siquiera tienen permiso para un libre tránsito, pues no tienen sello de entrada al aeropuerto debido a que este no hacía parte del itinerario. "No podemos ni salir a buscar hotel o comida. Tuvimos que pasar la noche durmiendo en el piso y solo nos dieron una comida fría a las 3 de la mañana", agregó.

La amarga experiencia incluso va más de las incomodidades, pues una viajera recorrió los pasillos pidiendo ayuda para mantener refrigeradas unas inyecciones de insulina que son para su madre, quien las necesita para mantener condiciones estables de salud. Sin embargo, la falta de respuestas llevó a que el biológico se dañara por no contar con óptimas condiciones de temperatura.

"Mi mamá es un adulto mayor que tiene que estar aplicándose este medicamento. Lo teníamos en refrigeración y ya se venció. Este medicamento cuesta más de un millon de pesos en Colombia. Necesitamos que por favor nos ayuden. Estamos desesperados aquí", contó la mujer en un video que compartió a través de redes sociales.

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Según relata Vicky, los ánimos de los viajeros se caldearon y empezaron a reclamar con gritos a la aerolínea. Esto llevó a que la Guardia Venezolana interviniera. "Nos dijeron que nos calmáramos o nos tenían que llevar y pues uno está en otro país", dice ella.

Finalmente, tras ese momento de tensión, una funcionaria de Plus Ultra les indicó que hoy saldrían a las 4 de la tarde hacia Madrid, no obstante ahora temen subir a un avión que está bajo reparación por problemas mecánicos. "Tenemos miedo. Pedimos el envío de otro avión".