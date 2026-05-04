A la cárcel 4 integrantes de red responsable de secuestrar y hurtar turistas en Cartagena

Un juez envió a prisión a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de participar en secuestros y hurtos contra turistas extranjeros en Cartagena, quienes eran contactados a través de aplicaciones de citas para luego ser despojados de sus pertenencias y recursos económicos.

Los procesados fueron identificados como Leobanis de Jesús Mafioli López, alias ‘Leo’; Dairo Enrique Herrera Pinto; Carlos Andrés García Morales y Carlos Andrés Navarro Torres, quienes, según la Fiscalía General de la Nación, estarían involucrados en al menos siete hechos delictivos ocurridos entre 2024 y 2025, que afectaron a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

De acuerdo con la investigación, el grupo criminal utilizaba aplicaciones de citas para contactar a las víctimas, concretar encuentros en zonas turísticas de Cartagena y, posteriormente, trasladarlas hasta el municipio de Turbaco, donde las intimidaban para robarles sus pertenencias o acceder a sus cuentas bancarias.

Uno de los casos más graves corresponde al asesinato de un ciudadano ruso. La víctima salió del hotel donde se hospedaba y se reunió en el Centro Histórico con una persona con la que había acordado un encuentro. Posteriormente, aceptó abordar un vehículo con destino a otro lugar.



Durante el recorrido, otros hombres ingresaron al automotor y, de acuerdo con la investigación, lo golpearon para obligarlo a entregar sus objetos de valor. Las evidencias indican que el extranjero fue “golpeado, atacado con arma cortopunzante y estrangulado hasta causarle la muerte”. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado y abandonado en una finca ubicada en Turbaco.

Un fiscal especializado de la Seccional Bolívar imputó a los cuatro procesados los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, todos agravados, así como ocultamiento de elementos materiales probatorios.