Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Ciencia

Sorprendente hallazgo: los monos siguen el ritmo de canciones como los humanos

La hipótesis del aprendizaje vocal sostiene que la sincronización rítmica depende de circuitos cerebrales especialmente conectados entre audición y movimiento, formados para facilitar vocalizaciones complejas.

368782_Mono encerrado en zoológico // Foto: AFP, imagen de referencia
Mono encerrado en zoológico // Foto: AFP, imagen de referencia
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

