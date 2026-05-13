Ciudadanos protestan en varios municipios del Valle por problemas en servicios de salud

Desde muy temprano, pacientes de diferentes EPS realizaron plantones en varios puntos de Cali, como en Meléndez, la Avenida Roosevelt y la sede de la Nueva EPS en el norte de la ciudad, desde donde exigieron mejoras en la prestación de los servicios de salud y la continuidad de sus tratamientos médicos.

Con arengas, carteles e incluso algunos bloqueos intermitentes, los manifestantes buscaron ser escuchados ante las múltiples dificultades que, según denunciaron, enfrentan diariamente para acceder a medicamentos, citas, procedimientos y atención domiciliaria. En el caso de la Nueva EPS, el panorama, de acuerdo con varios usuarios, es cada vez más crítico, especialmente para pacientes con enfermedades de alta complejidad y adultos mayores.

“Yo tengo dos adultos mayores, entre ellos mi padre. Desde hace seis meses el operador Cuidarte en Casa no me presta el servicio de cuidador. Yo estoy cuidando a mis padres porque ya están postrados en cama. A raíz de toda la atención y el cuidado que debo brindarles, también terminé enfermándome”, manifestó uno de los ciudadanos presentes en la protesta.

Otro de los casos expuestos durante las movilizaciones fue el de una mujer que aseguró llevar más de una década enfrentando dificultades para garantizar la atención médica de su compañero sentimental, quien permanecía en delicado estado de salud.



“Mi paciente, que es mi esposo José Livorio Cuellar Cruz, lleva 12 años postrado en cama por un trauma raquimedular y un trauma craneoencefálico. Desde noviembre no he podido conseguir una cuidadora fija”, relató la mujer.

A estas jornadas de protesta también se sumaron municipios como Ansermanuevo, Cartago y Jamundí, donde usuarios denunciaron barreras similares para acceder a la atención médica y a tratamientos prioritarios.

Frente a esta situación, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, reiteró su llamado al Gobierno nacional para declarar una emergencia humanitaria en salud en la región.

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“Estamos reportando un incremento de muertes y complicaciones de pacientes por la no atención oportuna. Es muy grave la situación de pacientes con cáncer, enfermedades huérfanas y personas que tienen cirugías pendientes. Realmente estamos frente a una crisis humanitaria que el departamento está documentando”, explicó la funcionaria.

Según las autoridades departamentales, los pacientes más afectados por la crisis en el sistema de salud fueron los afiliados a Nueva EPS, Emssanar, Asmet Salud y Coosalud.