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Encuentran sepultados en el patio de su casa a madre e hijo en Florida, Valle

Estaban desaparecido desde el pasado mes de abril y se conoció que fueron asesinados y sepultados en esa vivienda de San Antonio de los Caballeros.

Encuentran cuerpos de mujer y su hijo de 11 años.
Encuentran cuerpos de mujer y su hijo de 11 años.
Tomado de redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Mireyda Ordóñez Ortiz, de 35 años, y su hijo Camilo Alejandro Meneses Ordoñez, de 11, desaparecieron el pasado 19 de abril en el corregimiento San Antonio Los Caballeros, del municipio de Florida, suroriente del Valle del Cauca.

Desde ese día, familiares, amigos y habitantes del corregimiento adelantaron su búsqueda y realizaron marchas y otras manifestaciones públicas pidiendo ayuda para encontrar a la mujer y al menor de edad.

Veinticinco días después, la comunidad de Florida encontró los cuerpos de Mireyda y Camilo enterrados en el patio de propia su casa. Ellos fueron asesinados y sepultados en esa vivienda de San Antonio de los Caballeros.

Hipótesis

Madre e hijo asesinados.
Madre e hijo asesinados.
Suministrada.

Según las primeras hipótesis, el crimen habría sido cometido por Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años, quien se suicidó la semana pasada en el municipio de Santander de Quilichao, norte del Cauca.

Ramírez Alzate era la expareja de la mujer y el padrastro del menor de edad. Las autoridades intentan confirmar si este hombre asesinó a su exesposa y a su hijastro tras la ruptura de la relación.

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