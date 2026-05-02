Judicializan a mujer que estafaba con falsos remates de inmuebles en Antioquia y Valle del Cauca

En las últimas horas fue judicializada una mujer señalada de estafar a varios ciudadanos en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca mediante falsos remates de inmuebles.

Se trata de Judith Elverte Cuervo, quien, valiéndose de su condición de abogada, habría simulado tener influencia en entidades públicas y juzgados civiles para hacer creer a sus víctimas que podía intervenir en procesos de remate de bienes y favorecerlas en la adquisición de propiedades.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la procesada estaría implicada en al menos 12 eventos delictivos que dejaron 15 personas afectadas en municipios como Rionegro y Buga. En estos casos, presuntamente solicitaba consignaciones a sus cuentas bancarias con el argumento de gestionar la compra de fincas y viviendas ubicadas en zonas urbanas.

Una fiscal de la Seccional Antioquia le imputó el delito de estafa agravada, cargo que la procesada aceptó. Por decisión de un juez, fue cobijada con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.



Las autoridades también señalaron que, por hechos similares cometidos en el oriente antioqueño, esta mujer ya había sido condenada previamente a 42 meses de prisión por un juzgado del municipio de Marinilla.