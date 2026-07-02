Con figuras de ositos camuflaban expendio de tusi en Itagüí, Antioquia

Duro golpe al tráfico de drogas sintéticas en Itagüí: desmantelan banda dedicada al expendio de tusi. La droga tenía forma de oso para atraer a menores de edad en esta zona del Valle de Aburrá.

Las autoridades de Itagüí lograron la captura de un presunto integrante de una organización criminal dedicada al expendio de tusi y la incautación de cerca de 2.000 dosis de esta sustancia.

Según la Alcaldía de Itagüí, el estupefaciente era comercializado en llamativas presentaciones y figuras de oso con el propósito de atraer consumidores, especialmente menores de edad. Las investigaciones indican que esta estructura estaría relacionada con las disputas por el control de las rentas criminales en la vereda El Ajizal.

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, celebró la captura del hombre que tenía como propósito llegar hasta entornos donde menores de edad hacen presencia en esta zona del Valle de Aburrá.



“Que transportaba en nuestra ciudad más de 2000 g y pretendían ser entregados en a la salida de colegios, a la salida de zonas donde habitan jóvenes o donde están jóvenes, querían hasta entregárselo a nuestros niños porque habían sido dosificados en pequeñas dosis, en pastillas, con figuras infantiles”, dijo el alcalde Torres.

Las autoridades también reportaron la incautación de más de 67.000 dosis de diferentes sustancias estupefacientes durante este año, como parte de la ofensiva contra el microtráfico en el municipio.

Además, desde Itagüí se le pidió a los padres y acudiente de los menores de edad estar pendientes de la posible presencia de los 'ositos' de tusi que serían entregados por bandas delincuenciales en parques y entornos escolares.