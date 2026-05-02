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Desde Antioquia, Paloma Valencia, Álvaro Uribe y otros políticos rechazaron la Constituyente

A un costado de la tarima del 1° de mayo en el Parque de las Luces ya se evidenciaba la recolección de firmas. Concejales también cuestionaron el anuncio.

Acto público 1°de mayo en Medellín - firmas
Suministrada a Blu Radio
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Luego de que, en la tarima del Parque de las Luces, el presidente Gustavo Petro anunciara la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y que comenzarán a recoger firmas en Medellín, en Antioquia hubo varias reacciones de rechazo ante la iniciativa.

Desde un acto público de campaña en el municipio de La Ceja, la candidata Paloma Valencia fue crítica, indicando que, en su concepto, hay una desconexión entre las propuestas del Gobierno y las necesidades reales de las comunidades.

“A Petro hay que decirle que nos muestre un solo problema de Colombia que se solucione escribiendo en un papel. Esta es una muestra más de la incapacidad de gobernar de Petro, porque cree que los problemas son teorías, que hay que escribirlas en un papel. Hay que ponerse las botas y trabajar para solucionar los problemas de los colombianos y no hablar tanta paja. De ninguna manera vamos a defender la Constitución del 91”, aseguró.

También desde ese punto del oriente antioqueño, el expresidente Álvaro Uribe criticó al jefe de Estado. “Ahora quieren otra. ¿Para qué? Quieren otra para destruir la salud, completar la destrucción de la salud, para llevarse el ahorro de los trabajadores, para seguir profundizando las condiciones que facilitan a los grupos violentos. Hombre, la Constitución colombiana actual es una verdadera Constitución de Estado social de derecho”, dijo.

“Colombia no necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que Colombia necesita es un nuevo Gobierno nacional que no se dedique a la corrupción, que no odie a las regiones, que se dedique a gobernar y no a odiar”, opinó sobre el tema el alcalde Federico Gutiérrez.

A nivel local también se sumaron otras voces, como la del concejal de Medellín Andrés Tobón, quien fue crítico de que el jefe de Estado viniera a la tarima del 1 de mayo en la ciudad para hacer política. “Petro solamente viene a Medellín, Antioquia, a armar desorden. No quiere meter plata, evidentemente, para ningún proyecto importante que cambie la vida de la gente”, indicó.

Otros candidatos, como Sergio Fajardo, también se pronunciaron calificando de gravísimo el anuncio del presidente. “Le impone al próximo mandatario una agenda que le permitirá seguir gobernando en las calles. Y, si gana la oposición, esta es la cuota inicial de una confrontación social nunca antes vista”, dijo el también exgobernador de Antioquia.

Críticas sobre la asistencia a la manifestación

En medio de lo que rodeó la manifestación del primero de mayo, el gobernador Andrés Julián Rendón lanzó críticas a la asistencia al evento, lo que ha ocasionado un cruce de imágenes con el presidente y también con el alcalde Gutiérrez.

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