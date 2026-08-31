Fundación de primera dama ayudará a hermanos de Lucas, el niño que necesita trasplante de corazón

La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, comenzó a brindar apoyo a los hermanos de Lucas, el niño que permanece en Bucaramanga a la espera de los exámenes que determinarán si está en condiciones de recibir un trasplante de corazón. Así lo confirmó Andrea Patricia García, madre del menor, en entrevista con Recap Blu, mientras ella acompaña a su hijo en el proceso médico, sus otros hijos permanecen en casa y recibiendo acompañamiento de la fundación.

"También un poquito de corazón arrugado porque pues dejamos los niños, sobre todo la bebé también, y pues que ellos estaban también un poco enfermos. Pues gracias a Dios, en la fundación de la primera dama, se llama Las Tigresas, ellas han estado muy pendientes de nosotros", contó.

Lucas llegó a Bucaramanga junto a sus padres para continuar con la valoración médica que podría permitirle acceder a un trasplante. La madre explicó que el menor se encuentra descansando, dejó de vomitar después de recibir medicamentos y ya fue sometido a un ecocardiograma. Además, los médicos recopilaron su historia clínica y tienen previstos nuevos exámenes, entre ellos una química, rayos X y un electrocardiograma.



El anhelado trasplante

La familia todavía está a la espera de conocer si Lucas podrá ser candidato al procedimiento. Entre las pruebas pendientes está el cateterismo cardíaco, que requiere condiciones especiales debido a que se trata de un procedimiento invasivo.

“Como eso es una cirugía, prácticamente, le tienen que pues tener sin virosis ni nada, porque lo llevan a una sala que necesita que el niño esté completamente sano”, señaló la madre del menor.



Andrea explicó que, si los especialistas confirman que el niño está apto para recibir el órgano, toda la familia deberá trasladarse a Bucaramanga, debido a que el proceso será prolongado y requerirá permanecer cerca de la clínica incluso después del trasplante.

“Una vez que nos den el aval o nos digan que sí, que el niño puede recibir este órgano, que está listo su cuerpo, pues ahí sí tendremos que mirar la posibilidad de toda la familia llegar hasta Bucaramanga”, afirmó.



Su condición

Lucas nació con una cardiopatía congénita compleja denominada atresia de la válvula pulmonar e hipoplasia del corazón derecho, además de hipertensión pulmonar severa. Debido a su condición, tuvo que ser sometido a una primera cirugía cuando apenas tenía una semana de vida y posteriormente enfrentó múltiples procedimientos y complicaciones.

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“Aún así, con todo eso, el niño siempre ha demostrado mucha fortaleza y mucho empeño y ganas de vivir y de salir adelante”, contó su madre.

La familia mantiene la esperanza mientras avanza la valoración médica y espera conocer si Lucas podrá ingresar al proceso para recibir un nuevo corazón.