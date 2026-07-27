Deslizamiento en Cajamarca mantiene restringido paso por el Alto de la Línea

Un movimiento en masa que permanece activo en el municipio de Cajamarca (Tolima) mantiene restringido el tránsito a un solo carril sobre la Vía Panamericana, (Cajamarca - Alto de la Línea - Calarcá) , una de las principales arterias viales del país, afectando la movilidad entre el centro de Colombia y la región Pacífica.

La emergencia, que comenzó durante el fin de semana, ha obligado a las autoridades a mantener un monitoreo permanente del terreno mientras se realizan evaluaciones técnicas para determinar el nivel de riesgo y las medidas que permitan garantizar la seguridad de los usuarios de este corredor estratégico.

La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, acompaña la atención de la emergencia en coordinación con la Alcaldía de Cajamarca y las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Deslizamiento en Cajamarca. Suministrada.

La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano, hizo un llamado a quienes tienen previsto viajar por este corredor nacional para que programen sus desplazamientos con anticipación.

“Es preciso que se planifique el viaje con tiempo, porque se está presentando un movimiento activo de masa en virtud de todo este proceso que se ha generado durante el fin de semana en este municipio”, señaló la funcionaria.

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Además de la afectación sobre la Vía Panamericana, la emergencia ha impactado a diez veredas del municipio y ha generado inconvenientes en nueve rutas escolares, mientras continúan las restricciones de movilidad en la zona.

Las autoridades están a la espera del equipo técnico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que realizará la evaluación especializada para definir las intervenciones necesarias y establecer las condiciones de seguridad tanto para los habitantes de Cajamarca como para los miles de conductores que diariamente transitan por este corredor vial.

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Como alternativa, la Gobernación recomendó evaluar el corredor por Letras. Sin embargo, recordó que quienes opten por la vía Murillo–Manizales deberán extremar las medidas de precaución, ya que por este tramo no está autorizado el tránsito de vehículos de carga pesada debido a las condiciones de la carretera y a la importancia ambiental del ecosistema que atraviesa.

Mientras avanzan las valoraciones técnicas, las autoridades mantienen el paso restringido a un carril y reiteran el llamado a los viajeros a mantenerse informados sobre el estado de la vía antes de iniciar sus desplazamientos.