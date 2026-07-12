Secuestrada dueña de un restaurante en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca

En las últimas horas fue secuestrada Sonia Sarmiento, propietaria del restaurante La Marqueza, ubicado sobre la vía Panamericana entre Popayán y el municipio de Timbío, en el departamento de Cauca.

De acuerdo con la información preliminar, al menos cuatro hombres armados y encapuchados llegaron hasta el establecimiento e ingresaron directamente para llevarse por la fuerza a la empresaria, acción que quedó registrada en las cámaras de seguridad del restaurante.

En las imágenes que circulan por redes sociales se ve el momento exacto en que los vehículos se estacionan frente al establecimiento, mientras los hombres ingresan al lugar para llevarse a la comerciante.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para intentar ubicar a la víctima y dar con los responsables. Hasta el momento no se ha confirmado qué grupo armado estaría detrás de la acción.



Secuestran en Popayán a Sonia Sarmiento. El Cauca sufre la Paz total de Cepeda y Petro, se perdió la seguridad, las vías, los pueblos y la libertad. Exigimos ayuda y su inmediata liberación. pic.twitter.com/6lyVYhW5Y2 — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) July 12, 2026

Cabe destacar que este ya sería el segundo secuestro de una comerciante en 24 horas, pues ocurrió pocas horas después del secuestro de Zulandy Mambuscay, propietaria de un salón de belleza, quien fue interceptada por hombres armados en el sector de Piagua, sobre la vía entre El Tambo y Popayán. Durante ese ataque, otra persona resultó herida con arma de fuego.

Frente a este hecho y la compleja situación de seguridad en el departamento la senadora Paloma Valencia, por medio de su cuenta de X se refirió al secuestro de Sonia Sarmiento, dueña del restaurante La Marqueza y señaló que hechos como este dejan en evidencia la perdida de seguridad en el departamento.

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“El Cauca sufre la Paz total de Cepeda y Petro, se perdió la seguridad, las vías, los pueblos y la libertad”, dijo Paloma Valencia en su cuenta de X.

Asimismo, la senadora exigió la ayuda por parte de las autoridades y pidió la liberación inmediata de la comerciante.