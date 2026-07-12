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Blu Radio  / Judicial  / Por masacre de la familia Turbay Cote, JEP inicia juicio contra excongresista Luis Fernando Almario

Por masacre de la familia Turbay Cote, JEP inicia juicio contra excongresista Luis Fernando Almario

La JEP definirá este mes si el excongresista Luis Fernando Almario reconoce responsabilidad o enfrenta un juicio que podría derivar en una condena de hasta 20 años de cárcel.

JEP
Foto: Procuraduría General de la Nación.
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 12 de jul, 2026

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará inicio el próximo 22 y 23 de julio al juicio adversarial transicional contra el exrepresentante a la Cámara Luis Fernando Almario Rojas, señalado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de haber participado, presuntamente, en un plan criminal coordinado con las extintas Farc para perseguir y exterminar al grupo político de la familia Turbay Cote en el departamento del Caquetá.

De acuerdo con la acusación, Almario sería coautor del crimen de lesa humanidad de persecución, dentro de una estrategia que buscaba consolidar el control político de esa región mediante asesinatos y secuestros de dirigentes, simpatizantes y colaboradores del movimiento político de la familia Turbay Cote.

La investigación señala que el presunto plan dejó al menos 30 víctimas, entre ellas seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.

Uno de los hechos centrales del proceso es la masacre del 29 de diciembre de 2000, atribuida a la Columna Móvil Teófilo Forero de las extintas Farc. En ese ataque fueron asesinados Diego Turbay Cote, quien presidía la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay; además de Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

En las próximas jornadas del 22 y 23 de julio, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad resolverá aspectos probatorios del proceso y, posteriormente, le dará al excongresista la oportunidad de definir si realiza un reconocimiento tardío de responsabilidad o si continúa el trámite del juicio adversarial.

Si decide mantener su defensa y posteriormente es declarado culpable, podría enfrentar una pena ordinaria de hasta 20 años de prisión.

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Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.
Foto: JEP

La JEP explicó que este proceso avanza después de que fueran rechazadas, en primera y segunda instancia, varias solicitudes de nulidad y de prescripción presentadas por la defensa del excongresista. El tribunal reiteró que no permitirá actuaciones dirigidas a dilatar el avance del proceso judicial.

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Este será el primer Juicio Adversarial Transicional dentro de la JEP relacionado con conductas atribuidas a las extintas Farc. Una modalidad que aplica para los comparecientes que no aceptan responsabilidad y optan por defenderse durante el juicio oral.

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