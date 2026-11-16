"Un fenómeno inédito": el emotivo recorrido del papa León XIV moviliza a multitudes Perú

La visita apostólica del papa León XIV a territorio peruano ha entrado en su fase final con la celebración de la misa de clausura en la base aérea Las Palmas en Lima. En el marco de esta gira pastoral por Sudamérica, que también incluyó paradas en Argentina y Uruguay, la ciudadanía peruana vivió jornadas de intensa emotividad y reflexión espiritual.

En diálogo con Noticias de la Mañana, Kurt Mendoza, periodista especializado en la Iglesia Católica y exjefe de prensa de la Conferencia Episcopal Peruana, ofreció un balance detallado del recorrido papal y del impacto del mensaje apostólico en las diversas regiones del país.

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Un recorrido por las diversas realidades del país

La agenda del Pontífice abarcó su paso por Chiclayo, su antigua diócesis como obispo, la capital Lima, la región andina de Cusco y la Amazonía en Pucallpa. Según explicó Mendoza, en cada una de estas localidades el Santo Padre pronunció discursos enfocados en las problemáticas y vivencias locales.

Al referirse a la estancia en Cusco, el analista destacó que el Pontífice "habló un poco de la piedad popular que en el sur andino hay mucha devoción a imágenes, a diferentes advocaciones de la Virgen María". Por otra parte, al visitar la selva en Pucallpa, abordó temas de marcada coyuntura social y ambiental: "En la selva se ha referido al cuidado del medio ambiente, se ha referido a la explotación laboral, a la minería ilegal, al maltrato contra la mujer".



El llamado central a la unidad y la capacidad de escucha

A pesar de la diversidad de temas tratados en cada región, Mendoza enfatizó que el eje central de la visita apostólica fue el fortalecimiento de la cohesión nacional. Sobre este objetivo, el exjefe de prensa subrayó: "Yo creo que el Papa León XIV nos ha dado un mensaje de unión, que a pesar de nuestras profundas diferencias que puede haber, los peruanos tenemos que trabajar juntos, venciendo nuestras diferencias para poder sacar adelante nuestras realidades, nuestro país y todo lo que conlleva, por supuesto, el ser personas que buscamos el bien común".

Papa León XIV // Foto: AFP

Mendoza, quien trabajó junto al entonces Monseñor Robert Prevost entre 2018 y 2023 durante su gestión en la diócesis de Chiclayo y en la Conferencia Episcopal, recordó las cualidades de prudencia y serenidad que caracterizan al Pontífice.

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"Era un hombre muy prudente, muy tranquilo, que le gustaba mucho escuchar antes de él hablar", afirmó. Asimismo, resaltó que esta actitud ha sido promovida por el propio Santo Padre durante su estancia en el país: "Él ha dicho: 'Tenemos que aprender a escucharnos más entre nosotros mismos'".

Devoción popular y una multitudinaria despedida

El vínculo previo de Robert Prevost con el Perú ha generado un estrecho lazo afectivo con la población, que lo percibe como "un peruano más". Este arraigo se evidenció en multitudinarias demostraciones espontáneas de afecto en las vías públicas.

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Al rememorar el retorno del papa a la capital tras su paso por Pucallpa, Mendoza describió la magnitud de la bienvenida nocturna durante el trayecto hacia la Nunciatura Apostólica: "Ayer el Papa ha llegado cerca de las 10 de la noche a Lima, ha vuelto a la capital después de estar en Pucalpa y la gente ha salido espontáneamente a las calles. Estamos hablando de cerca de 9 10 km de recorrido entre el aeropuerto y la nunciatura apostólica. Impresionante... Es una cosa inédita en el país".

Con la misa multitudinaria en Las Palmas, el Papa León XIV cierra una visita marcada por llamados a la justicia social, el cuidado ambiental y la unidad nacional.

Escuche aquí la entrevista: