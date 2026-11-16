Una ola de fieles llega a Lima para despedirse del papa León XIV en su última misa en Perú

Largas colas de fieles comenzaron a ingresar en la noche de este domingo a la Base Aérea de Las Palmas, de Lima, dispuestos a pasar la noche al raso para poder despedirse de León XIV, el papa peruano que dedicó seis días de viaje a su país adoptivo, en una multitudinaria misa con la que cerrará su primera gira por Latinoamérica.

Los primeros de las filas para entrar a la base militar venían de distintas regiones del país, tan lejanas como Piura en la costa norte, distantes a 18 horas en autobús, o la sureña Ica, vecina a Lima, sin temor al intenso sol que se pronostica una vez que amanezca.

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La organización ha previsto un aforo para 1,2 millones de personas que serán distribuidas en 37 bloques a lo largo de 70 hectáreas.

Para facilitar la seguridad y el tránsito, se ha previsto la presencia de 7.000 policías en los exteriores y el interior de la base aérea, ante la llegada de cientos de miles de fieles, con la expectativa de que la misa del Santo Padre supere en asistencia a la de su predecesor Francisco, en 2018, que congregó a un millón de personas.



Peregrinos de todo el país

Rosario Rojas era la primera de la fila de una de las puertas de ingreso y llegó la tarde de este jueves desde la ciudad de Chincha, en Ica, junto a una amiga para "tratar de ser uno de los primeros" en acceder a un lugar en la explanada.

La mujer dijo a EFE sentir "una emoción inmensa" y esperar la bendición del pontífice para sus hermanos "que están un poco delicados" y a "toda la humanidad" durante la misa que dirigirá en su despedida del país, en el que vivió a lo largo de 20 años.

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Enelina del Castillo, de 63, es originaria de la selva amazónica, pero reside en el distrito limeño de San Martín de Porres, y llegó "temprano (a la fila) para poder ver al papa y estar cerca a él", sin importarle que tenga que pasar la noche sola, acompañada por otros fieles como ella.

En las colas también hay familias completas como la de Nicole, de 10 años, que espera junto a sus papás y su hermana menor, acompañada por un Jesús de peluche. "Estoy súper emocionada de lo que va a pasar en la misa y todo", expresó Nicole quien ve en el pontífice a "una persona buena desde que estuvo acá en el Perú".

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La enfermera Miriam, de 46 años, se embarcó en un autobús desde Piura, en el extremo norte del país, apenas terminó su turno de trabajo para poder participar en la misa y poder recibir salud para su madre, que necesita un trasplante de córnea y "que reine la paz, (que no haya) delincuencia, que la gente que necesita trabajar que pueda llevar un pan a la casa".

Preparados para la última misión de León XIV

Fernando, de 18 años, llegó procedente de la Diócesis de Jicamarca, en Chosica, perteneciente a los suburbios de la capital Lima, y para él, "tener una última reflexión de alguien tan importante como el papa, que salió de Perú, que es como que cualquier persona normal, por así decirlo, puede ser como él, un ejemplo muy grande a seguir".

La misa en Lima rendirá también homenaje al fervor por el Señor de los Milagros, cuya imagen fue transportada desde su santuario en el centro histórico de la capital, a la Virgen de Copacabana, de masiva devoción en el altiplano sureño, y a Santo Toribio de Mogrovejo, que este año cumplió 300 años de su canonización y el propio León XIV dedicó una ceremonia a este santo nacido en España durante su la diócesis de Chiclayo, donde fue obispo por casi nueve años.

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Toda la ciudad de Lima ha sido declarada en festivo no laborable para el sector público, mientras que las líneas de transporte del Metro de Lima y del sistema de autobuses del Metropolitano han acondicionado rutas y horarios extraordinarios para poder trasladar a los asistentes durante toda la madrugada del lunes y en su retorno a sus hogares al final de la celebración.