Al borde de la muerte: enorme roca se estrelló contra auto en que estaba en medio de la vía en China

Los desprendimientos de rocas representan un peligro para quienes transitan por carreteras cercanas a montañas y terrenos inestables. Estos eventos pueden ocurrir de manera repentina, especialmente cuando las condiciones del suelo favorecen el desprendimiento de grandes bloques de piedra, que pueden caer sobre vehículos y poner en riesgo la vida de sus ocupantes.

Un hecho ocurrido en China llamó la atención por la magnitud de los daños que sufrió un automóvil y el desenlace que tuvo el accidente, pues, pese a la fuerza del impacto, ninguna de las personas que viajaban en el vehículo resultó herida.

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Roca aplastó la parte trasera de un automóvil en China

El incidente se registró en el condado de Li, ubicado en la provincia de Sichuan, China, donde una enorme roca se desprendió de una zona montañosa y cayó directamente sobre un automóvil sedán que transitaba por el sector.

El impacto fue de tal magnitud que la piedra aplastó por completo la parte trasera del vehículo, provocando graves daños materiales. Las imágenes del hecho evidencian cómo la estructura del automóvil quedó destruida en esa zona.



Lo que más llamó la atención fue que en los asientos traseros viajaban una mujer y dos familiares. A pesar de que la roca cayó precisamente sobre esa parte del carro, los tres ocupantes consiguieron salir sin lesiones.

El caso fue considerado un escape milagroso, teniendo en cuenta la dimensión de la roca y la fuerza con la que golpeó el vehículo.

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Recomendaciones para evitar accidentes por desprendimientos de rocas

Aunque estos fenómenos naturales no siempre se pueden anticipar, existen algunas medidas que pueden ayudar a reducir los riesgos al conducir por carreteras cercanas a montañas, taludes o zonas rocosas:



Prestar atención a las señales de alerta: si se observan piedras pequeñas sobre la carretera, grietas en las laderas o movimientos de tierra, es importante aumentar la precaución.

si se observan piedras pequeñas sobre la carretera, grietas en las laderas o movimientos de tierra, es importante aumentar la precaución. Evitar detenerse cerca de taludes: estacionar debajo de paredes rocosas o pendientes inestables puede representar un peligro.

estacionar debajo de paredes rocosas o pendientes inestables puede representar un peligro. Reducir la velocidad: conducir despacio permite reaccionar mejor ante obstáculos o situaciones inesperadas.

conducir despacio permite reaccionar mejor ante obstáculos o situaciones inesperadas. Consultar el estado de las vías: antes de viajar, es recomendable revisar los reportes de las autoridades sobre cierres, derrumbes y condiciones de las carreteras.

antes de viajar, es recomendable revisar los reportes de las autoridades sobre cierres, derrumbes y condiciones de las carreteras. No intentar cruzar zonas con desprendimientos activos: si hay caída de piedras o deslizamientos, lo más seguro es detenerse en un lugar alejado del peligro y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Los conductores deben recordar que los desprendimientos pueden ocurrir en cuestión de segundos, por lo que mantener la distancia de las laderas y atender las alertas resulta fundamental.