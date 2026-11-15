En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Vuelos en Estados Unidos
Fondo Milagro
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Murió a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara

Murió a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara

Conocido como ‘el jefe de jefes’, cumplía condena desde 1989 por narcotráfico y por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985.

Miguel Ángel Félix Gallardo sentado junto a un cilindro de oxígeno.
Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del cartel de Guadalajara y conocido como el "jefe de jefes"
Foto: Noticiero Telemundo.
Por: AFP
|
Actualizado: 15 de nov, 2026

El capo mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo falleció este domingo a los 80 años en un hospital al que fue trasladado desde prisión dos días antes para ser atendido de urgencia, informaron las autoridades.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Félix Gallardo fue considerado uno de los capos del narcotráfico más poderosos y pieza clave en el surgimiento de los grandes cárteles en México. Conocido como "el jefe de jefes", cumplía pena de prisión desde 1989.

Últimas noticias

Donald-Trump-AFP.jpg
Mundo

Gobierno Trump culpó a previas administraciones por caos aéreo que aún deja 1.900 cancelaciones

ADN.jpg
Mundo

Escalofriante: científicos propician muerte de niña al intentar editar genes en su cerebro

Publicidad

"Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas", indicó la Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco, donde estaba recluido, en un comunicado.

"Presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14H00", 20H00 GMT, agregó la entidad.

Félix Gallardo fue uno de los fundadores del cartel de Guadalajara, del que años después surgiría el de Sinaloa.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Fue también pieza clave en el establecimiento de alianzas con los narcotraficantes colombianos y fue condenado por el homicidio, en 1985, del agente encubierto de la DEA Enrique Camarena Salazar, una herida que aún lacera a Estados Unidos.

Relacionados

México

Narcotráfico

Publicidad

Publicidad

Publicidad