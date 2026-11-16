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Blu Radio  / Mundo  / Secretario del Tesoro de EEUU pide respuestas a Nvidia y urge elegir a nuevo CEO externo

Secretario del Tesoro de EEUU pide respuestas a Nvidia y urge elegir a nuevo CEO externo

"¿Cuál era la cultura en Nvidia? ¿Estaban impulsando estas ventas, aparentemente ilícitas, para inflar sus ingresos y beneficios? Creo que necesitamos respuestas del consejo y de sus asesores jurídicos externos en los próximos diez días", dijo el secretario.

Nvidia es una de las compañías más grandes del mundo
Nvidia es una de las compañías más grandes del mundo
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de nov, 2026

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó este domingo que Nvidia debe aclarar si eludió deliberadamente las restricciones de exportación de chips y urgió buscar un líder ajeno a la empresa tras la renuncia de Jensen Huang, en medio del escándalo de infidelidad con una supuesta espía.

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Bessent cuestionó -en la cadena Fox News- si la tecnológica vendía sus chips avanzados a compañías relacionadas con China al conocer el entorno descrito, en contravención de la prohibición de Washington.

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"¿Cuál era la cultura en Nvidia? ¿Estaban impulsando estas ventas, aparentemente ilícitas, para inflar sus ingresos y beneficios? Creo que necesitamos respuestas del consejo y de sus asesores jurídicos externos en los próximos diez días", dijo el secretario.

El alto funcionario indicó que la junta directiva "debe buscar fuera de la empresa" a un nuevo consejero delegado que sustituya a Huang, que dejó el puesto tras revelaciones de varias relaciones extramatrimoniales, una de ellas con Alice Huang, una antigua socia de negocios a la que EE.UU. considera sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, visita un stand en la feria de tecnología emergente e innovación VivaTech en Paris Expo Porte de Versailles, en París, el 12 de junio de 2025.
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, visita un stand en la feria de tecnología.
Foto: AFP

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Jensen Huang también mantuvo una supuesta relación extramatrimonial con una subordinada, alta ejecutiva de su compañía, según reportes de medios. El empresario aceptó responder ante el Congreso por las preocupaciones de seguridad nacional.

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Poco después de su renuncia, el presidente estadounidense, Donald Trump, propuso que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, sustituya a Huang al frente de Nvidia. "Una leyenda reemplaza a una leyenda", escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Trump afirmó que el exCEO está "pasando por un infierno" después de conversar con él por teléfono. Legisladores demócratas han cuestionado la cercanía del mandatario con el fundador de Nvidia, vista como uno de los pilares del desarrollo de la inteligencia artificial en EE.UU.

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Bessent señaló el pasado viernes al Departamento de Comercio como el responsable de controlar las exportaciones de tecnologías sensibles y se mostró a favor de incluir a Megaspeed, la empresa con sede en Singapur a la que pertenecía Alice Huang, en la lista de compañías restringidas.

La cartera de Comercio investigaba si Megaspeed violaba las restricciones estadounidenses sobre la venta de chips avanzados de Nvidia a firmas chinas, pero no la incluyó en la lista de control.

El secretario de esa cartera, Howard Lutnick, aceptó comparecer ante el Congreso para responder sobre este tema.

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