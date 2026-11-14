Los mensajes del papa León XIV que marcan su pontificado: experto analiza su visita a Sudamérica

La visita pastoral del papa León XIV por Sudamérica ha estado marcada por mensajes que van más allá de la espiritualidad y que abordan algunos de los principales desafíos sociales, políticos y tecnológicos de la actualidad. Durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú, el pontífice ha insistido en la necesidad de fortalecer la convivencia, defender la dignidad humana y recuperar la cercanía de la Iglesia con quienes más lo necesitan.

Para comprender el significado de este viaje y los mensajes que podrían definir su pontificado, Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y presidente de la Sociedad de Historia de la Iglesia en Chile, explicó en entrevista en El Radar que esta gira tiene una importancia especial tanto para el Papa como para América Latina.

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Según el historiador, el recorrido representa una oportunidad para que León XIV se reencuentre con una región con la que mantiene profundos vínculos personales y pastorales, especialmente por los años que vivió en Perú como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo.

"Yo creo que tiene una importancia doble. Primero, para él. Yo creo que para él es venir a tomar energías, es venir a reencontrarse con su patria. Y la patria no necesariamente Perú, América Latina", señaló Sánchez Gaete.



Papa León XIV junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori Foto: AFP

Sin embargo, el experto también identificó un componente geopolítico en las paradas del pontífice. En Uruguay, donde la secularización ha avanzado durante las últimas décadas, León XIV hizo un llamado a recuperar la cercanía con la Iglesia y fortalecer los vínculos comunitarios. En Argentina, sus intervenciones estuvieron relacionadas con la dignidad del trabajo, la corrupción, la desigualdad, la polarización política y los cambios que plantea la inteligencia artificial.

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Precisamente, uno de los planteamientos que más destacó el historiador fue la defensa de la persona humana frente a las transformaciones económicas y tecnológicas. Recordó que el Papa ha insistido en que la economía debe estar al servicio de las personas y no al contrario.

"Él no está en contra de la inteligencia artificial, lo volvió a repetir ahora, sino él está a favor de la persona humana y de la inteligencia humana", explicó. En ese sentido, destacó que León XIV considera fundamental fortalecer la formación en humanidades y recuperar el pensamiento crítico frente a los cambios tecnológicos.

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El mensaje de León XIV sobre la Iglesia y los abusos

La visita a Perú tiene una dimensión particular por la trayectoria del pontífice en ese país. Allí también ha abordado las denuncias de abusos sexuales y de poder dentro de instituciones religiosas, especialmente por el caso del Sodalicio de Vida Cristiana.

Para Sánchez Gaete, este pronunciamiento se suma a los esfuerzos de los anteriores pontífices por reconocer los daños ocasionados por integrantes de la Iglesia y asumir responsabilidades frente a las víctimas.

"Hay que proteger a los más débiles, no hay que caer en este flagelo", afirmó, al referirse a los mensajes del Papa sobre la prevención de los abusos y la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas.

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Finalmente, el historiador resaltó la formación agustiniana de León XIV como un elemento fundamental para entender su manera de abordar los asuntos espirituales y sociales. Según explicó, esta tradición promueve la reflexión, el pensamiento y la búsqueda de la fe a través del conocimiento.

Al referirse a la personalidad del pontífice y a lo que representa para la Iglesia, Sánchez Gaete concluyó que su figura responde a una necesidad de referentes con mensajes que tengan contenido y coherencia.

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"Esta sociedad necesita personas distintas a las cuales seamos capaces de poder creerles, y no solamente, no necesariamente seguirlos, sino creerles", puntualizó en El Radar.