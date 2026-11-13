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Papa León XIV llega a su querida diócesis de Chiclayo, en el norte de Perú

En su "querida diócesis" del norte peruano, como él mismo la denominó tras ser elegido papa en mayo de 2025, continuará con su viaje por el país del que también tiene la nacionalidad y donde ya ha cumplido dos días de intensas y multitudinarias actividades en Lima.

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Papa León XIV
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El papa León XIV arribó este viernes a la ciudad de Chiclayo, la diócesis del norte de Perú a la que está profundamente vinculado por haber sido su obispo durante ocho años antes de partir hacia Roma en 2023 y donde cumplirá una intensa agenda de dos días de actividades que comenzará con una misa multitudinaria.

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La aeronave que trasladó al pontífice desde Lima llegó a las 9:06 hora local (14:06 GMT) la base aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, una instalación militar del Grupo Aéreo Nº 6 de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Chiclayo, la capital del departamento de Lambayeque.

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En su "querida diócesis" del norte peruano, como él mismo la denominó tras ser elegido papa en mayo de 2025, continuará con su viaje por el país del que también tiene la nacionalidad y donde ya ha cumplido dos días de intensas y multitudinarias actividades en Lima.

En esta localidad ubicada a unos 700 kilómetros al norte de Lima, León XIV oficiará la primera de las multitudinarias misas en Perú, en este caso en las Pampas de Pimentel, donde se considera que pueden asistir un millón de personas.

El papa, quien adoptó la nacionalidad peruana en 2015, también se reencontrará con los obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas e integrantes de equipos sinodales y consejos pastorales de Chiclayo.

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Visitará, además, la iglesia San Óscar Arnulfo Romero en uno de los barrios más pobres de Chiclayo, para cuya construcción intercedió consiguiendo fondos de benefactores estadounidenses, y visitará la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, donde se reunirá con la comunidad universitaria de la ciudad.

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Papa León XIV //
Foto: AFP

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El pontífice cumplirá sus actividades en Chiclayo hasta este sábado y el domingo viajará hacia la ciudad sureña de Cusco y a la amazónica de Pucallpa, tras lo cual volverá a Lima para cerrar el lunes sus actividades en Perú, donde vivió y cumplió más de dos décadas de labor pastoral, con una multitudinaria misa en la base aérea Las Palmas antes de partir de regreso hacia el Vaticano.

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