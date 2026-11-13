Supuesta espía del caso Nvidia compró chips prohibidos que acabaron en China, según Bloomberg

Una empresa fundada por Alice Huang, la mujer con la que el dimitido fundador de Nvidia, Jensen Huang, mantuvo una relación y que ha sido señalada como presunta agente china, adquirió chips sujetos a restricciones que acabaron instalados en un centro de datos en China, informa Bloomberg.

Según fuentes anónimas citadas por ese medio, los servidores con chips H800 de Nvidia -cuya venta a China fue restringida por EE.UU. en 2023- se vendieron a la empresa singapurense Aperia Cloud Services, pero acabaron en manos de una filial de Shanghai Longteng Intelligent Computing, empresa creada por Alice Huang hace más de una década en la megalópolis oriental de Shanghái.

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La prueba de ello es que Longteng incluyó esos equipos como parte de un grupo de 193 servidores instalados en Shanghái que ofreció como aval para obtener financiación a principios del año pasado, aunque la documentación no especifica cómo obtuvo los chips Nvidia ni el papel en la operación de Alice Huang, quien cedió sus participaciones en esa compañía en 2017 a otra persona identificada como su hermana.

El valor total de los servidores ofrecidos como garantía equivalía a unos 73 millones de dólares, e incluía también 52 equipos fabricados por la firma estadounidense Super Micro, con chips H100 o H200 de Nvidia, ambos sujetos a restricciones de venta a China sin una licencia de Washington.



En cualquier caso, Bloomberg asegura que Megaspeed, la compañía que Alice Huang fundó en Singapur, utilizó imágenes de ese centro de datos en una presentación para inversores en 2024, y que su empresa hermana en China, Shanghai Shuoyao, publicó ofertas de empleo para ingenieros especializados en chips H100 o H200 en una dirección cercana a las instalaciones.

Así, la agencia apunta que se trataría de "la prueba más explícita" de que una "amplia red" de firmas chinas con la empresaria en el centro logró hacerse con equipos de Nvidia introducidos de contrabando. En mayo de 2025, Jensen Huang aseguró que no había "ninguna prueba" de que se estuvieran desviando chips prohibidos a China.

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¿Más restricciones?

En febrero de ese año, Dell -el vendedor original de 22 de los servidores en cuestión- interrumpió su relación con Aperia, cuyo consejero delegado fue detenido en Singapur por un supuesto fraude.

La ciudad-Estado no halló pruebas suficientes para procesar a Alice Huang en su investigación sobre Megaspeed, y Bloomberg asegura que la mujer, señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china, se encuentra actualmente en Pekín.

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Jensen Huang dimitió el jueves con efecto inmediato como presidente, consejero delegado y miembro de la junta directiva de Nvidia tras estallar el escándalo, el cual ha vuelto a situar el foco sobre la efectividad de los controles de Washington para limitar el acceso de China a semiconductores avanzados utilizados en inteligencia artificial (IA).

Según la consultora Trivium China, el escándalo ha "movilizado" a legisladores tanto republicanos como demócratas, y ha "aumentado la presión dentro de la Administración" dirigida por Donald Trump para que aplique controles más estrictos a la exportación de esos chips a China.

"Washington también podría tomar medidas para restringir el acceso de las empresas chinas a centros de datos con tecnología de Nvidia en el extranjero. Eso provocaría mayores costes para los desarrolladores chinos de IA, menos opciones para adiestrar a sus modelos avanzados y una presión aún mayor para cambiarse a chips nacionales", avanza esa firma.