Papa León XIV toca las heridas abiertas por abusos de la Iglesia en segundo día en Perú

El papa León XIV tocó este jueves las heridas que siguen abiertas en Perú por los abusos cometidos por la Iglesia al reunirse con un grupo de víctimas y pidió a los obispos "reconocer las propias infidelidades y pedir perdón con humildad, asumiendo la responsabilidad de las heridas que ha causado en su interior y a su alrededor".

En el segundo día de su visita a Perú, su país adoptivo, León XIV se reunió durante más de una hora en la Nunciatura Apostólica de Lima con seis víctimas de abusos, algunas de ellas del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), la sociedad disuelta por el papa Francisco que acumula más de un centenar de denuncias de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

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Tras un breve saludo en la capilla de la nunciatura, el papa se reunió con cada uno de ellos personalmente, escuchando sus historias de sufrimiento y su dolor, explicó una breve nota del Vaticano.

"Al final, al despedirse, el papa les agradeció el valioso testimonio que habían dado, expresando su cercanía hacia ellos y hacia todas aquellas víctimas de abusos con las que no había sido posible reunirse", añadió la nota y al final el pontífice impartió "su bendición a los presentes".



Un papa "comprometido" con actuar

Entre las víctimas que acudieron a la convocatoria estaba la periodista chilena Camila Bustamante, víctima de las Siervas del Plan de Dios, el grupo de monjas vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana, la sociedad de derecho pontificio extinguida por el papa Francisco tras acreditarse más de un centenar de abusos sexuales, físicos, psicológicos y económicos.

"Fue un encuentro muy cercano. Se mostró muy abierto a la escucha, y mencionó que entendía la frustración de las víctimas", comentó Bustamante en declaraciones al medio digital Epicentro, a la salida de la Nunciatura, donde se reunió con el Santo Padre.

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Posteriormente, Bustamante, autora del libro 'Siervas', en el que narra su experiencia dentro de este grupo, relató a EFE que el Santo Padre le transmitió "mucha confianza y mucho compromiso" en lograr cerrar el proceso y obtener una reparación para las víctimas.

La chilena pidió al papa culminar el proceso hasta lograr una reparación que haga justicia pese a que no sane a las víctimas, además de crear comisiones que prevengan los abusos y no se lleguen a estos casos extremos.

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Víctima del Sodalicio critica reuniones y denuncia veto

Las víctimas fueron convocadas por el nuncio apostólico en Lima, Paolo Rocco Gualtieri, de manera reservada, lo que levantó la suspicacia de otras víctimas del Sodalicio como José Enrique Escardó, su primer denunciante, que llegó hasta las inmediaciones de la nunciatura para criticar el tratamiento del Vaticano a las víctimas y la forma en que se organizó esta reunión, de la que aseguró haber sido vetado por ser "una víctima incómoda".

El denunciante se preguntó "qué pasa por las víctimas que llevan años luchando, que hablan a la prensa, esas víctimas que salen, dan la cara y hacen lío".

"Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia católica y no se nos está escuchando ni haciendo justicia. Esas víctimas las ocultan, no quieren que hablen con el papa", remató Escardó, para quien la reunión con víctimas era un "engaño" y un "show", al considerar que no se concreta en acciones reales.

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León XIV a los obispos: "Justicia, perdón y reparación"

En su primera actividad del día, León XIV tuvo un encuentro con los obispos peruanos, a los que pidió actuar frente a los abusos.

"Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, la justicia, el perdón, la reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", aseveró el papa.

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Este jueves León XIV también paseó a bordo del 'papamóvil' entre multitudes por el centro de Lima, rindió homenaje al Señor de los Milagros, la imagen más venerada de Perú; recibió las llaves de la ciudad y tuvo un encuentro sobre los desafíos del pueblo peruano en la Plaza de Armas de Lima donde condenó el machismo y la discriminación a la diversidad cultural de Perú.

Como colofón tuvo una vigilia con 60.000 jóvenes que llenaron el Estadio Nacional, todos repletos de entusiasmo por encontrar un camino de esperanza en la persona del Santo Padre, quien les respondió que "hoy son ustedes ese signo de esperanza".EFE