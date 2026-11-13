Así fue el rescate de adolescente que estuvo seis días perdido en un bosque: impactante video

Un operativo con más de 100 personas permitió localizar con vida a William, un joven de 17 años con autismo, que desapareció durante una excursión en Australia. Las imágenes del momento en que fue encontrado muestran su reacción al descubrir que finalmente habían llegado a rescatarlo.

Lo que estaba previsto como una primera experiencia de camping entre amigos terminó convirtiéndose en una angustiosa búsqueda que se prolongó durante seis días en una zona boscosa de Australia.

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William, un adolescente de 17 años, desapareció en inmediaciones de Walhalla East, en el estado de Victoria, y fue localizado por las autoridades cuando se encontraba prácticamente sin fuerzas junto a un arroyo.

#12Nov | 🚁 Así fue el rescate de William tras seis días desaparecido.



Más de 100 rescatistas participaron en la búsqueda en una zona boscosa de Melbourne, #Australia . La unidad aérea logró hallar con vida al joven de 17 años con autismo, quien está bajo observación médica. pic.twitter.com/O1EYuqEW6L — Austin Latino (@AustinLatinoTV) November 12, 2026

El joven, que tiene autismo de nivel dos, había salido a acampar con un amigo. Sin embargo, durante la tarde del viernes se alejó del lugar donde habían instalado el campamento, cerca de Stoney Creek Road y T2 Track, y no volvió. Su acompañante intentó encontrarlo y, al no conseguirlo, pidió ayuda a una persona que transitaba por la zona para alertar sobre su desaparición.



La situación generó preocupación entre sus familiares y las autoridades, especialmente por las condiciones en las que podía encontrarse el adolescente. William no llevaba su teléfono celular, pues lo había dejado entre sus pertenencias, y únicamente vestía pantalones cortos y botas de trabajo.

Así encontraron al adolescente después de seis días desaparecido

La búsqueda involucró a más de 100 personas, entre integrantes de unidades especializadas de la Policía, equipos caninos, rescatistas y voluntarios. Las bajas temperaturas y las dificultades para desplazarse por el terreno aumentaron la preocupación durante los días de operativo. De acuerdo con la Oficina de Meteorología de Australia, las temperaturas llegaron a descender hasta los tres grados.

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El hallazgo se produjo el jueves en horas de la mañana, cuando un helicóptero policial que sobrevolaba el sector identificó una caja de aparejos de pesca abandonada entre la vegetación, aproximadamente a dos kilómetros al este de Stoney Creek.

Al revisar el área, los agentes encontraron a William acostado sobre una roca, a un costado de un arroyo. El adolescente estaba sin camiseta, tenía quemaduras solares y presentaba un evidente estado de agotamiento. Se presume que pudo mantenerse hidratado gracias al agua que encontraba en ese lugar.

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Uno de los detalles más impactantes del rescate quedó registrado por las cámaras del helicóptero. En las imágenes se observa que William inicialmente parece no tener fuerzas para reaccionar ante la aeronave. Sin embargo, cuando comprende que los equipos de emergencia finalmente lo habían localizado, levanta uno de sus brazos y celebra con el puño en alto.

Según explicó el inspector interino Jason Benbow, el joven había caído por un terraplén empinado cercano al río dos días antes de ser encontrado. Desde entonces permaneció en ese sector, donde no tenía fuerzas suficientes para desplazarse.

El funcionario indicó que William presentaba cortes en las piernas y quemaduras, además de un importante debilitamiento físico. A pesar de las condiciones en las que fue localizado, permanecía consciente, podía comunicarse y se mostraba sonriente.

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"Nos habla, está feliz, sonríe", manifestó Benbow, quien calificó el operativo como uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

Tras ser evacuado en helicóptero, William fue trasladado hasta la base de operaciones de Cowwarr. Allí lo esperaba su madre, Elizabeth Barkley, quien llevaba seis días sin saber qué había ocurrido con su hijo.

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El reencuentro estuvo marcado por la emoción. Cuando el adolescente llegó, la mujer corrió a abrazarlo y, entre lágrimas, le expresó el miedo que había sentido durante los días de incertidumbre. "Me diste un susto de muerte", le dijo.

Barkley también manifestó ante los periodistas que nunca perdió la esperanza de encontrarlo con vida. "Sabía en mi corazón que seguía vivo. Podía sentirlo", aseguró, todavía conmocionada por lo ocurrido.

Después del encuentro familiar, William fue trasladado al Hospital Regional de Latrobe, donde quedó bajo observación médica para recibir atención por las lesiones y el desgaste físico que sufrió durante los seis días que permaneció perdido en el bosque.