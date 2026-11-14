Videojuego provocó la evacuación de un avión por una supuesta amenaza de bomba en EE. UU.

Una supuesta amenaza de bomba provocó momentos de tensión en el Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos, luego de que un pasajero escuchara una conversación sospechosa y alertara a la tripulación de un avión que estaba próximo a despegar.

El incidente ocurrió el domingo 8 de noviembre, cuando un hombre escuchó las palabras "bomba" y "explosión" durante una videollamada por FaceTime. Ante el temor de que pudiera existir algún peligro, las autoridades ordenaron evacuar la aeronave de Frontier Airlines y parte de la Terminal 2, mientras iniciaban las investigaciones.

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¿Qué tenía que ver el videojuego con la supuesta amenaza de bomba?

Según informó CBS News Los Ángeles, los policías identificaron al hombre que estaba realizando la videollamada y lo interrogaron para establecer el origen de sus comentarios.

Fue entonces cuando descubrieron que el pasajero estaba hablando con un amigo que jugaba Call of Duty, el popular videojuego de disparos. Durante la partida, el personaje de su amigo había muerto después de una explosión de C4, lo que había provocado la conversación.



Denyse Quezada, portavoz de la Policía de Ontario, explicó que los agentes incluso se comunicaron con el amigo del pasajero, quien confirmó que estaban hablando de lo sucedido dentro del videojuego.

Call of Duty Foto: página XBOX

¿Qué pasó con el pasajero que provocó la evacuación?

Mientras se aclaraba la situación, equipos especializados inspeccionaron el avión y sus alrededores con ayuda de perros entrenados para detectar explosivos.

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La revisión terminó sin encontrar bombas ni otros elementos peligrosos, por lo que las autoridades descartaron una amenaza y determinaron que el pasajero no había cometido ningún delito.

El hombre fue dejado en libertad y el aeropuerto informó que sus operaciones podían reanudarse después de la interrupción preventiva. Sin embargo, a pesar de la repercusión que tuvo este caso, se desconoce cuánto tiempo se retrasó el vuelo ni cuál era su destino.