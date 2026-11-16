Una fuga registrada por las cámaras de seguridad de una prisión en Brasil terminó con la detención de un policía encargado de la vigilancia del establecimiento carcelario. El episodio ocurrió en la ciudad de Recife, donde tres internos intentaron abandonar el centro penitenciario. Uno de ellos sufrió una caída al tratar de superar las barreras instaladas en el muro.

En la grabación difunidda en redes sociales se aprecia que dos reclusos consiguieron superar el muro y salir del recinto. Cerca de un minuto después, un tercer interno lanzó una bolsa hacia el exterior y comenzó a trepar por el mismo punto para intentar escapar.

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Sin embargo, durante la maniobra perdió el equilibrio y cayó al suelo. En el impacto se logra apreciar que el alambre con cuchillas instalado como protección perimetral se desprende. Pese a la caída, el hombre logró incorporarse y alejarse momentáneamente de las instalaciones.

¿Por qué detuvieron al policía que vigilaba la cárcel?

La fuga también derivó en una investigación contra uno de los uniformados responsables de la seguridad del complejo penitenciario.

La Policía Militar del estado de Pernambuco confirmó la detención del agente que tenía a su cargo la vigilancia del sector por donde salieron los internos. El funcionario es investigado por un posible abandono de sus funciones y una eventual actuación negligente que habría facilitado la evasión.

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Además, otros integrantes del equipo de seguridad fueron interrogados para establecer qué ocurrió durante el turno de vigilancia y determinar cómo los reclusos consiguieron superar las medidas de protección.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado que el uniformado hubiera colaborado intencionalmente con los fugitivos. Su posible responsabilidad está bajo investigación.

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¿Los presos fueron capturados tras la fuga de la cárcel?

De acuerdo con los reportes de medios locales, el último interno que saltó las barricadas del penal fue recapturado en las inmediaciones del complejo penitenciario. Los otros dos continuaban prófugos.

Las autoridades penitenciarias de Pernambuco confirmaron que los tres hombres fueron identificados y que permanecen activos los operativos para encontrar a quienes todavía no han sido localizados.

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Las investigaciones también buscan establecer de qué manera los internos consiguieron superar los obstáculos físicos del establecimiento y salir de la prisión sin ser interceptados durante el procedimiento.

🇧🇷 | En Brasil, tres presos intentan fugarse de una prisión: dos saltan el muro y uno cae atrapado en alambre. pic.twitter.com/DmFflq3U6p — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 16, 2026