Un vehículo con tres personas a bordo cayó a un canal de desagüe en Cochabamba, Bolivia. El accidente ocurrió durante la madrugada del domingo, 15 de noviembre, alrededor de las 2:00 de la madrugada, y dejó a dos ocupantes rescatados, mientras que el tercero continúa desaparecido.

Las labores de búsqueda de las autoridades se concentran en encontrar a Edgar Samuel Crespo Maizani, quien habría sido arrastrado por la corriente.

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De acuerdo con la información preliminar divulgada por el medio Unitel, el hecho se registró cuando los tres ocupantes se movilizaban por esta importante vía de la ciudad. Por razones que todavía no han sido establecidas, el conductor perdió el control del vehículo y terminó cayendo al canal de desagüe. Hasta el momento, no se conocen las circunstancias exactas que provocaron el accidente.

Vecinos, al rescate

Tras escuchar lo ocurrido, vecinos del sector acudieron a auxiliar a las personas que viajaban en el automóvil. Los dos ocupantes fueron encontrados aproximadamente un kilómetro más adelante del punto donde se produjo la caída y lograron ser rescatados. Sin embargo, durante las labores de asistencia no encontraron al tercer pasajero.



La persona que permanece desaparecida fue identificada como Edgar Samuel Crespo Maizani. Según los primeros reportes, habría sido arrastrado por el agua a lo largo del canal, por lo que su paradero sigue siendo desconocido. La situación ha generado preocupación entre los habitantes de la zona, quienes participaron inicialmente en las tareas de búsqueda y rescate.

Mientras continúa la búsqueda de Crespo Maizani, se espera que las autoridades adelanten las labores correspondientes para establecer su ubicación y esclarecer cómo terminó el vehículo dentro del canal.