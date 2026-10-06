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Blu Radio  / Entretenimiento  / Antes de 'Doomsday', Marvel expande su universo con 'Visión Quest' esta fecha

Antes de 'Doomsday', Marvel expande su universo con 'Visión Quest' esta fecha

La serie relata parte de lo que será el futuro de Marvel Studios, clave para lo que se verá en ‘Doomsday’ que definirá este universo los próximos años.

Visión y Ultrón.jpg
Visión y Ultrón //
Foto: Marvel
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue preparando el terreno para sus próximos eventos monumentales. Antes de la esperada película Doomsday, los fanáticos tendrán una parada obligatoria con el estreno de ‘Vision Quest’, la nueva serie original que llegará a Disney+ el próximo 14 de octubre.

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Esta producción no solo será vital para entender el futuro de Marvel Studios, sino que marcará el gran cierre de la trilogía televisiva que atrapó a la audiencia con WandaVision en 2021 y continuó con el éxito de Agatha: En Todas Partes en 2024.

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Foto: Marvel

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¿De qué trata la nueva serie?

Tras ser reiniciado y lograr escapar de quienes pretendían convertirlo en un arma de destrucción, Vision vive en el anonimato buscando un propósito. Para entenderse a sí mismo, acude a las inteligencias artificiales de su programación: F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el temido Ultrón.

Sin embargo, su tranquilidad termina cuando le ponen precio a su cabeza. Esto lo obliga a emprender una peligrosa huida junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que, según los rumores, podría ser la reencarnación de su hijo. En medio de esta persecución, Vision tendrá que resistir la manipulación de Ultrón y descifrar quién es realmente el chico que lo acompaña para lograr sobrevivir.

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El regreso de viejos conocidos

La serie trae de vuelta a Paul Bettany en el papel principal, acompañado por el aclamado James Spader, quien retoma su icónico y amenazante rol de Ultrón. A ellos se suma el joven Ruaridh Mollica como Thomas Shepard.

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El elenco se complementa con talentos como Todd Stashwick, T'Nia Miller, Orla Brady y Emily Hampshire. La serie fue creada para la televisión por Terry Matalas y cuenta con la producción ejecutiva de Kevin Feige, garantizando el sello de acción y misterio que los seguidores de la franquicia esperan ver antes del gran choque en Doomsday.

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